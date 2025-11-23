協調台東天后宮地權爭議 黃建賓：守護在地信仰與傳承

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委黃建賓與中央協調，2筆公有土地獲中央同意贈與天后宮。圖為今年5月15日台東段101-210、101-344地號之土地權狀受贈儀式。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓與中央協調，2筆公有土地獲中央同意贈與天后宮。圖為今年5月15日台東段101-210、101-344地號之土地權狀受贈儀式。圖／黃建賓辦公室提供

台東天后宮現使用之101-323及101-324地號2筆土地，過去因與國防部軍備局簽訂合約借用作為營舍使用，導致宗教用途被中斷。經國民黨立委黃建賓與台東縣政府共同協調，中央同意台東縣政府將2筆縣有地贈與天后宮，落實還地於民，守護保佑台東市134年的媽祖信仰

台東天后宮建宮至今已134年，是台東縣的信仰中心，天后宮數十年前因部分土地被軍方使用，土地被登記為公有，天后宮的經營管理因此受限。經台東縣政府努力、黃建賓居間與內政部協調，最後獲得中央同意，今年5月15日已將101-210及101-344號土地贈與給天后宮。

黃建賓指出，台東天后宮後方101-323及101-324地號2筆土地，因部分問題尚未釐清，遲遲未能歸還天后宮。為了解決這問題，在10月17日邀集內政部協商解決爭議，中央終於同意台東縣政府依縣有財產管理自治條例等規定辦理贈與，讓原本屬於天后宮使用的土地得以回歸。

黃建賓表示，天后宮不僅僅是台東縣的信仰中心，更積極在公益、文化與教育等領域投入心力，協助台東縣無數民眾，並且長年辦理元宵遶境，積極維護傳統台灣宗教信仰，深受在地居民肯定。協助爭取土地歸還天后宮，不僅是感恩天上聖母長年庇佑台東縣民，更是落實土地歷史正義還地於原使用人，在這兩筆土地歸還後，將讓天后宮的經營更加完善，守護媽祖信仰在台東縣的傳承。

