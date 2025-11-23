花蓮洪災後2個月 芥菜種會串聯全台陪光復重建

馬太鞍溪堰塞湖洪災2個月，基督教芥菜種會今天以「用愛串聯全台」行動，把祝福送進花蓮光復。單車隊載著禮物抵達馬太鞍長老教會，以美食、音樂會陪伴脆弱家庭走過重建路。

基督教芥菜種會表示，「用愛串聯全台」是以3重祝福來回應照顧者的需要，安排廚師團隊烹煮熱食，讓忙於重建的家庭能安心坐下來吃一頓飯；音樂會以歌聲帶來心靈的安慰；致贈禮物給當地4間教會，感謝教會長期陪伴社區，也傳遞即將到來的耶誕節祝福，透過食物、音樂與禮物祝福能給予支持。

災後，芥菜種會社工持續深入光復鄉，看見在地照顧結構的脆弱現況，包括獨居長者、單親家長、隔代教養、老老照顧等的比例高，許多照顧者必須在災後同時承擔屋宅修繕、搬遷與照顧家人，壓力遠超過一般家庭。

80歲蘇阿嬤長年獨自照顧心理障礙的女兒，水災時緊急撤離，如今家園幾乎全毀，得一肩扛起生活與重建。蘇阿嬤感謝芥菜種會，「幫我修房子，天冷時送來床和棉被，雖然很難過，但有人一直來看我，知道自己不是一個人。」

芥菜種會指出，災後緊急階段，動員830人次志工，協助58戶家園清淤與物資發送；2個月來持續服務，社工逐戶訪視並由工程團隊分區投入，累計完成46戶修繕評估，其中27戶目前施工中。

生活方面則提供機車、電動代步車、家具、電器與床組，協助受災家庭盡快恢復生活秩序。芥菜種會同時在光復設立2個社區服務據點，陪伴孩子學習與情緒調適，也支援「大全安置所」日常運作，於今天完成階段性任務。

芥菜種會目前服務全台逾7000名認養童，長期從生活、環境到能力陪伴脆弱家庭。董事長蔡仁松表示：「真正的重建，不只修復房子，更要陪伴家庭具備重新站起來的力量。」災後重建需要社會長期參與，邀請企業與民眾，以行動與捐款支持光復鄉及全台脆弱家庭的重建之路。