宜蘭蘇澳淹水過後 24日起全面消毒

中央社／ 宜蘭23日電

颱風鳳凰來襲造成宜蘭縣蘇澳鎮11日大淹水，水災過後，鎮公所為預防病媒蚊孳生，安排人員於明天、26日、27日及28日，持煙霧機針對公共區域環境消毒。

蘇澳鎮公所提醒鎮民，噴藥消毒時，請關閉自家門窗，避免藥劑飄入家中，勿將食物及衣服晾曬於戶外，並留意家中幼童及寵物，勿接近施工區域。

蘇澳鎮公所表示，明天上午排定東澳里、朝陽里消毒，下午為南強里；26日下午排定南寧里；27日上午排定港邊里、隘丁里、永榮里、存仁里、永光里，下午為蘇南里、蘇東里、永春里、永樂里、長安里、南興里。

28日上午排定南安里、南正里、南成里、南建里、頂寮里；另外，28日全天排定針對龍德里、蘇北里、蘇西里、聖湖里、聖愛里、新城里公共區域環境消毒。

蘇澳 公共 寵物

