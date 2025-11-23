快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮市樟樹遭樟白介殼蟲入侵 市公所出手救整排行道樹

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市府前路一整排樟樹長年提供遮陰、改善市容，是市民十分珍惜的綠色資產。圖／花蓮市公所提供
花蓮市府前路一整排樟樹長年提供遮陰、改善市容，是市民十分珍惜的綠色資產。圖／花蓮市公所提供

花蓮市府前路整排樟樹原本綠意盎然，近日卻陸續有葉片枯萎、發黃等異常狀況，經市公所會勘確認為樟白介殼蟲侵擾所致。為避免蟲害擴散、危及整排行道樹，市公所已緊急啟動修剪與防治作業，全力搶救市區綠色景觀。

花蓮市公所指出，樟白介殼蟲通常躲藏於樹皮縫隙間吸食樹液，雖然個體小、平時不易察覺，但繁殖速度極快，一旦大量聚集便會造成危害，樹木會陸續出現葉片變黃、掉落、樹勢衰退等症狀，若不及時處置，嚴重情況甚至可能導致整株樟樹枯死，城市景觀與生態環境都會受到影響。

協助防治的蓮躍景觀負責人黃文聰表示，為避免蟲害擴大，目前先採取重點修剪方式，優先處理受害枝條，同時展開病蟲害治療作業。施作工作包括乾枯枝修剪、病枝移除與樹形矯正，減少病蟲擴散，提升整體健康度。

花蓮市長魏嘉彥指出，府前路這排樟樹陪伴市民多年，是重要的城市綠色資產，近來發現樹木受樟白介殼蟲寄生，市公所投入防治，希望抑制蟲害向外擴散；將持續監測樹木狀況，必要時加強施作，以確保整條路的樟樹能健康生長。

魏嘉彥提醒民眾，若發現家門口或公共區域的樟樹出現葉片異常發黃、樹皮表面有白色小點等徵兆，就有可能是樟白介殼蟲造成，呼籲民眾應立即通知市公所，由專業團隊評估後採取合適的修剪與防治方式，避免蟲害擴散。

花蓮市府前路有一整排樟樹，部分樹木遭樟白介殼蟲寄生。圖／花蓮市公所提供
花蓮市府前路有一整排樟樹，部分樹木遭樟白介殼蟲寄生。圖／花蓮市公所提供
花蓮市府前路一整排樟樹近日樟白介殼蟲入侵，市長魏嘉彥（左）為避免蟲害蔓延，已請專業團隊防治。圖／花蓮市公所提供
花蓮市府前路一整排樟樹近日樟白介殼蟲入侵，市長魏嘉彥（左）為避免蟲害蔓延，已請專業團隊防治。圖／花蓮市公所提供

花蓮 綠色 行道樹

延伸閱讀

207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

花蓮市公有市場豬肉攤租金減5成 一般攤位減3成

禁宰令衝擊傳統市場豬肉攤生意剩1成 花蓮市公所宣布減租到年底

花蓮市佐倉運動公園足球場下月9日完工 開放教學使用

相關新聞

403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切...

花蓮市樟樹遭樟白介殼蟲入侵 市公所出手救整排行道樹

花蓮市府前路整排樟樹原本綠意盎然，近日卻陸續有葉片枯萎、發黃等異常狀況，經市公所會勘確認為樟白介殼蟲侵擾所致。為避免蟲害...

宜蘭爭取「小巨蛋」有譜！ 縣府可望獲運動部補助改建多功能體育館

宜蘭爭取多年「小巨蛋」終於露出曙光。縣議員林岳賢等地方人士努力催生大型室內館場，縣政府表示，將改建宜蘭運動公園體育館做為...

謝謝你照顧台灣人 他從台中趕到台東為醫奉獎修女診治手指毛病

在台東偏鄉奉獻近半世紀的2013年醫療奉獻獎得主台東大武的宋玉潔修女，日前右手三指麻木不適，由長期協助她的中醫師蔡全德專...

未接汙水管要罰？基市：先輔導

基隆市政府今年4月公告公共汙水下水道可使用區域涵蓋信義、中正、七堵、安樂、暖暖五區79里，4月起，6個月內未完成與汙水下...

廣角鏡／百年老榕成回憶

花蓮縣富里鄉中山路一株老榕樹被稱為「倒栽榕」，它的樹形優美，百年來默默守護在地民眾，樹高超過15公尺是地方重要地標，可惜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。