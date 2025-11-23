花蓮市樟樹遭樟白介殼蟲入侵 市公所出手救整排行道樹

花蓮市府前路整排樟樹原本綠意盎然，近日卻陸續有葉片枯萎、發黃等異常狀況，經市公所會勘確認為樟白介殼蟲侵擾所致。為避免蟲害擴散、危及整排行道樹，市公所已緊急啟動修剪與防治作業，全力搶救市區綠色景觀。

花蓮市公所指出，樟白介殼蟲通常躲藏於樹皮縫隙間吸食樹液，雖然個體小、平時不易察覺，但繁殖速度極快，一旦大量聚集便會造成危害，樹木會陸續出現葉片變黃、掉落、樹勢衰退等症狀，若不及時處置，嚴重情況甚至可能導致整株樟樹枯死，城市景觀與生態環境都會受到影響。

協助防治的蓮躍景觀負責人黃文聰表示，為避免蟲害擴大，目前先採取重點修剪方式，優先處理受害枝條，同時展開病蟲害治療作業。施作工作包括乾枯枝修剪、病枝移除與樹形矯正，減少病蟲擴散，提升整體健康度。

花蓮市長魏嘉彥指出，府前路這排樟樹陪伴市民多年，是重要的城市綠色資產，近來發現樹木受樟白介殼蟲寄生，市公所投入防治，希望抑制蟲害向外擴散；將持續監測樹木狀況，必要時加強施作，以確保整條路的樟樹能健康生長。