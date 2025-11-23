快訊

宜蘭爭取「小巨蛋」有譜！ 縣府可望獲運動部補助改建多功能體育館

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議員林岳賢去年發動連署爭取小巨蛋，歷經幾次議會定期大會質詢，催生大型室內館場。縣政府同意爭取改建運動公園體育館，擴大面積及容納人數，打造一座多功能「小巨蛋」。圖／臉書
宜蘭爭取多年「小巨蛋」終於露出曙光。縣議員林岳賢等地方人士努力催生大型室內館場，縣政府表示，將改建宜蘭運動公園體育館做為「小巨蛋」，除了體育賽事、音樂會或國際會議也能在此舉辦，明年初爭取11億元補助。由於體育館從前縣長陳定南年代使用至今約40年，獲准改建的機會很大。

宜蘭多雨、夏秋颱風多、入冬東北季風嚴寒。早在前縣長呂國華任內，馬英九前總統同意補助宜蘭蓋小巨蛋，地點位於羅東運動公園，但林聰賢縣長上任後，中央給兩個選項，在羅東運動公園蓋小巨蛋？或宜蘭運動公園蓋國民運動中心？縣府選擇後者。

宜蘭「孵蛋」不了了之。去年3月知名樂團告五人返鄉開唱，2萬名粉絲在運動公園田徑場淋雨聽歌，再次引燃興建小巨蛋的火花。縣議員林岳賢提案請縣府研議孵蛋，獲得跨黨派議員連署力挺，林強調，爭取蓋小巨蛋並非跟風，「宜蘭人真的需要」！

去年底，爭取小巨蛋位於運動公園田徑場，但內部評估認為若是田徑場加蓋，勢必打掉重建，田徑場每年都要舉辦多場大型競賽，改建期會有問題，後來提出加棚方案，最終因中央年度計畫經費剩餘不多，急迫性不高，全案作罷。

今年9月中央成立運動部後，林岳賢又再度爭取「小巨蛋」。根據縣府教育處評估，會以宜蘭運動公園體育館改建做為「小巨蛋」場址，爭取改建經費11億元，預計明年2月提送運動部申請補助，體育館蓋於前縣長陳定南年代，使用至今約40年，獲准補助改建的機會很高。

縣府表示，透過改建擴建基地面積，並把現有容納2000人的館場擴充到5000人，小而美的「小巨蛋」不致於造成日後的維護經費負擔，除了維持原有體育賽事外，還能舉辦音樂會、展覽場、國際會議等，多元使用功能。

楊弘旻議員認為，除了硬體建設，提升組織架構及培訓人力留也很重要，建議縣府成立「運動局」增加資源挹注，把基層好不容易培訓出來的優秀選手，根留宜蘭。

縣議員林岳賢去年發動連署爭取小巨蛋，歷經幾次議會定期大會質詢，催生大型室內館場。縣政府同意爭取改建運動公園體育館，擴大面積及容納人數，打造一座多功能「小巨蛋」。圖／翻攝縣議會直播系統
宜蘭運動公園體育館從前縣長陳定南年代，使用至今約40年，縣政府明年初向運動部爭取11億元改建經費，擴充基地面積及容納人數，興建一座小而美的「小巨蛋」。圖／縣府提供
宜蘭運動公園體育館從前縣長陳定南年代，使用至今約40年，縣政府明年初會向運動部爭取11億元改建經費，擴充基地面積及容納人數，興建一座小而美的「小巨蛋」。圖／縣府提供
