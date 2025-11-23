快訊

謝謝你照顧台灣人 他從台中趕到台東為醫奉獎修女診治手指毛病

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
在台東偏鄉奉獻近半世紀的2013年醫療奉獻獎得主台東大武的宋玉潔修女，日前右手三指麻木不適，長期協助她的中醫師蔡全德專程南下診治。圖／中醫師蔡全德提供
在台東偏鄉奉獻近半世紀的2013年醫療奉獻獎得主台東大武的宋玉潔修女，日前右手三指麻木不適，長期協助她的中醫師蔡全德專程南下診治。圖／中醫師蔡全德提供

台東偏鄉奉獻近半世紀的2013年醫療奉獻獎得主台東大武的宋玉潔修女，日前右手三指麻木不適，由長期協助她的中醫師蔡全德專程南下診治。蔡全德說，每次離開大武，都會重新被修女的心念提醒，真正的慈悲，不是口號，而是陪伴，希望社會大眾能看到這分沉默而堅定的力量。

83歲宋玉潔修女來自瑞士，在台灣待46年，用大半生照顧弱勢與老人，中醫蔡全德院長表示，他特地從台中趕到台東大武，只為替修女診治右手手指麻木的老毛病。「她是我最敬佩的長輩」。蔡全德與對方結緣多年，每次見面，總帶著感動也心疼，他說「修女已經83歲了，見一次少一次。」

白衣天使宋玉潔修女年輕時遠從瑞士來台灣服務，落腳大武超過46年，在偏鄉長期照護、陪伴長者。她本有機會回瑞士安享退休生活，蔡全德醫師與友人也多次勸她移居市區休養，但她始終放不下當地弱勢長者。

她照顧的長者共23人，最高齡者92歲，蔡全德說，修女放心不下這些長者，他們需要她，她就留下來。

偏鄉醫療資源有限，修女陪伴長者，包括就醫、生活照護、心理支持，自己身體出狀況，忍住撐著延後自己治療時間。蔡全德表示， 大家能為修女做的就是盡力在旁協助， 盡最大努力守護她的健康與生活。

偏鄉 台東 瑞士

