未接汙水管要罰？基市：先輔導
基隆市政府今年4月公告公共汙水下水道可使用區域涵蓋信義、中正、七堵、安樂、暖暖五區79里，4月起，6個月內未完成與汙水下水道連接將開罰10萬元。議員說，很多社區接獲公文十分恐慌，認為時間太短難以做到，應補助而非開罰。市長謝國樑表示，會參考外縣市，以輔導為主。
市府公告五區未接入公共汙水下水道的住戶，應依下水道法自行雇用登記合格的下水道用戶排水設備承裝商，向工務處申請接管，完成與汙水下水連接使用，接管後的設備維管由用戶自行負責。
市議員吳驊珈說，很多主幹管經過的社區都接到公文，引起恐慌，包括整合意見、規畫設計發包、路權申請等，要很長的時間，現在已滿6個月，以戶為單位要罰每戶10萬元，市府要提升接管率採取強硬手段可以理解，但不應輕易開罰，建議比照彰化、桃園、南投補助或輔導，不要引起民怨。
市府工務處長簡翊哲表示，目前尚未開罰，是以戶或者社區為單位，會協助用戶接管。
謝國樑表示，公告是依法辦理，但是不是合適有檢討空間，會參考外縣市，輔導用戶接管為主，是否補助還要看財務狀況。
工務處指出，基隆山坡地多、平地少，住宅密集，興建汙水下水、家戶接管難度較高。
汙水下水道工程總共規畫5期工程，目前進行到第3期，截至9月底接管率達44.39%。
