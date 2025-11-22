基隆轉運站和公私協力候車亭打卡 可抽萬元相機、千元超商禮物卡

基隆市政府為推廣公共運輸並展現公私協力成果，以「日常即風景」為主軸，推出「基隆轉運站與特色企業候車亭」社群打卡活動，今起至12月15日，只要合影上傳即可參加抽獎，獎項包含逾萬元的instax WIDE EVO相機2名與超商禮物卡1000元5名。

市府希望串連基隆轉運站交通安全打卡版及多座公私協力具品牌意象、在地風格的候車亭，旅客把候車時刻拍成城市風景，透過社群擴散帶動實際踩點，結合人流交通的移動，看見基隆不同城市風貌。

活動期間，民眾只要到基隆轉運站打卡版及其他任一指定候車亭取景合影，上傳至「基隆市政府交通處」粉絲專頁指定貼文完成互動（按讚追蹤、於留言貼上合照並標記兩位好友），即可參加抽獎。

串連點位包含城隍廟候車亭、信五路口候車亭、海大濱海校門候車亭、和平橋頭候車亭、基隆火車站南站候車亭、海邊咖啡候車亭、基隆女中候車亭、七堵郵局候車亭、德安路口候車亭與基隆轉運站。

市府交通處表示，期待透過活動讓公共運輸從便利與效率延伸至美感與記憶，可上基隆市政府交通處臉書粉絲專頁查詢。