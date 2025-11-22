快訊

金馬紅毯／捲偷情簡廷芮風波 王品澔首露面認了暴瘦「心情寫臉上」

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

聽新聞
0:00 / 0:00

「為了豬一定拚」台東耕元盃棒球賽 啦啦隊比球員搶戲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今年耕元盃棒球賽最受矚目的焦點，不在場上的球員，而是看台上啦啦隊奪下「冠軍豬」。圖／立委陳瑩辦公室提供
今年耕元盃棒球賽最受矚目的焦點，不在場上的球員，而是看台上啦啦隊奪下「冠軍豬」。圖／立委陳瑩辦公室提供

2025第14屆耕元盃棒球賽從19日至今天在台東市8處球場熱鬧登場，4天賽事精彩不斷，但今年最受矚目的焦點，不在場上的球員，而是看台上為了奪下「冠軍」而拚到極致的啦啦隊。

縣棒球委員會主委、立法委員陳瑩在開幕典禮宣布，今年特別加碼「啦啦隊獎冠軍豬」，鼓勵各校組團到場力挺。消息一出，家長、師生、親友團紛紛摩拳擦掌，表示「為了豬，一定拚」。

今天一早，看台就擠滿加油團，有以族語大聲吶喊的，也有自製加油歌、配合節奏跳舞的，創意十足。甚至有已經未晉級的啦啦隊仍堅持留下，把加油當成自己的冠軍戰，熱情指數直逼總決賽。

裁判團笑說，今年啦啦隊的表現「比球員還搶戲」，但選手同樣不遑多讓。各校皆派出一線球員參賽，整體實力平均，觀眾在場邊可見一次又一次精采攻防，感受到台東在地棒球深厚的底蘊。

青少棒的4強戰更是火花四射，冠軍賽上演「台東內戰」，由卑南國中對上桃源國中。卑南隊火力全開，全場敲出13支安打，以10比2在5局提前結束比賽，奪下冠軍；桃源國中獲亞軍，花蓮光復國中與花蓮三民國中分別拿下季、殿軍。

在少棒硬式組方面，紅葉國小與卑南國小在冠軍戰對決，紅葉隊首局即灌進4分，並一路壓制對手，以5比0完封奪冠，展現堅強實力。球場上拚冠軍，球場外拚冠軍豬，耕元盃今年可說是「雙線開戰」，熱鬧程度再創新高。

2025第14屆耕元盃棒球賽從19日至今天在台東市8處球場熱鬧登場，少棒硬式組，由紅葉國小獲得冠軍，縣棒球委員會主委、立法委員陳瑩（左）頒獎。圖／立委陳瑩辦公室提供
2025第14屆耕元盃棒球賽從19日至今天在台東市8處球場熱鬧登場，少棒硬式組，由紅葉國小獲得冠軍，縣棒球委員會主委、立法委員陳瑩（左）頒獎。圖／立委陳瑩辦公室提供

台東 桃源

延伸閱讀

影／原民親子樂樂棒球賽登場最小3歲 獎品「原」味包

韓流吹進馬祖！韓國啦啦隊女神李晧禎、鄭雪兒登島直呼超療癒

中職／首次韓籍啦啦隊南珉貞挑戰「台語歌」 網：聽得很感動

日職／讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會 公布2026年新隊長

相關新聞

403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切...

「為了豬一定拚」台東耕元盃棒球賽 啦啦隊比球員搶戲

2025第14屆耕元盃棒球賽從19日至今天在台東市8處球場熱鬧登場，4天賽事精彩不斷，但今年最受矚目的焦點，不在場上的球...

基隆5區汙水下水道未接管罰10萬引爆恐慌 謝國樑急安撫：尚未開罰

基隆市政府今年4月公告公共汙水下水道可使用區域涵蓋信義區、中正區、七堵區、安樂區、暖暖區，合計五區79里，自4月起，6個...

花蓮太平洋溫泉季開跑 周六日免費接駁車上路

2025花蓮太平洋溫泉季今天起在南區瑞穗、玉里安通兩大溫泉區登場，為期一個月，讓民眾感受「英雄泉、美人湯」的百年溫泉滋味...

百年老榕樹枯死....花蓮富里公所忍痛移除 鄉民不捨告別

花蓮縣富里鄉中山路一株老榕樹，生長在土地公廟旁，樹高超過15公尺，為居民遮蔭超過百年，是地方重要地標，可惜不敵康芮颱風重...

南迴尋味節熱鬧登場！民眾喊：這才是台東的味道

台東縣政府今明2天在大武鄉台汽站遺址公園舉辦「台東南迴尋味節・玩轉農村」活動。一早就吸引許多在地居民與外地遊客湧入，跟著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。