「為了豬一定拚」台東耕元盃棒球賽 啦啦隊比球員搶戲

2025第14屆耕元盃棒球賽從19日至今天在台東市8處球場熱鬧登場，4天賽事精彩不斷，但今年最受矚目的焦點，不在場上的球員，而是看台上為了奪下「冠軍豬」而拚到極致的啦啦隊。

縣棒球委員會主委、立法委員陳瑩在開幕典禮宣布，今年特別加碼「啦啦隊獎冠軍豬」，鼓勵各校組團到場力挺。消息一出，家長、師生、親友團紛紛摩拳擦掌，表示「為了豬，一定拚」。

今天一早，看台就擠滿加油團，有以族語大聲吶喊的，也有自製加油歌、配合節奏跳舞的，創意十足。甚至有已經未晉級的啦啦隊仍堅持留下，把加油當成自己的冠軍戰，熱情指數直逼總決賽。

裁判團笑說，今年啦啦隊的表現「比球員還搶戲」，但選手同樣不遑多讓。各校皆派出一線球員參賽，整體實力平均，觀眾在場邊可見一次又一次精采攻防，感受到台東在地棒球深厚的底蘊。

青少棒的4強戰更是火花四射，冠軍賽上演「台東內戰」，由卑南國中對上桃源國中。卑南隊火力全開，全場敲出13支安打，以10比2在5局提前結束比賽，奪下冠軍；桃源國中獲亞軍，花蓮光復國中與花蓮三民國中分別拿下季、殿軍。