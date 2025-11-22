馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖

快訊

中央社／ 台北22日電

馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19死、5人失蹤，其中花蓮光復地區災情嚴重，也使得許多脆弱家庭陷入更深的生存困境。

基督教芥菜種會今天發新聞稿指出，光復洪災讓許多家庭頓失家園，原本辛苦的家庭更陷入艱困，芥菜種會災後第一時間啟動救助服務，社工也看見當地隔代教養、單親照顧及老老照顧的需求，照顧者面臨挑戰更加沉重。

芥菜種會說，除了持續投入中長期救助外，今年聖誕節的「用愛串聯全台」行動，特別送愛到光復，今天在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物陪伴鄉民，期盼社會大眾一同看見照顧者背後的重量與需要。

芥菜種會指出，送愛車隊在成立64年的愛心育幼院集結，以兒少最初心的愛串聯全台的愛，並與北區合作教會從新北出發，將大家的愛送進花蓮光復，明天將在馬太鞍教會，芥菜種會廚師團與志工以辦桌陪伴鄉民、舉辦祝福音樂會及聖誕禮物送上祝福與關懷，盼望在災後家園重新點亮盼望。

芥菜種會表示，在光復已經設立兩個服務據點，面對災後家園恢復，累計完成46戶修繕評估、其中27戶施工中、發放78組床組、贈送31輛機車，另有7台長者電動代步車，其中2台作為據點服務長輩使用，持續陪伴家戶走在重建路上。

