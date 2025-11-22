基隆5區汙水下水道未接管罰10萬引爆恐慌 謝國樑急安撫：尚未開罰

基隆市政府今年4月公告公共汙水下水道可使用區域涵蓋信義區、中正區、七堵區、安樂區、暖暖區，合計五區79里，自4月起，6個月內未完成與汙水下水道連接將開罰10萬元。議員說，很多社區接獲公文十分恐慌，認為難以做到，應補助而非開罰。市長謝國樑表示，會參考外縣市，以輔導為主。

基隆市政府今年4月公告基隆市公共汙水下水道可使用區域，範圍涵蓋信義區、中正區、七堵區、安樂區、暖暖區，合計五區79里，自公告日起開始使用，公告區域範圍內，未接入公共汙水下水道的住戶，應依下水道法第21條及下水道法施行細則第15條，自行雇用登記合格的下水道用戶排水設備承裝商，向基隆市政府工務處申請接管，以完成與汙水下水連接使用。

市府公告指出，依下水道法第20條規定，接管後的用戶看水設備的管理維，由用戶自行負責。未於公告開始使用日期起，6個月內完成與汙水下水道連接，要開罰10萬元。

市議員吳驊珈說，4月起，很多主幹管有經過的社區都有接到公文，引起社區恐慌，包括整合意見、規畫設計發包、路權申請等，要很長的時間，即使市府也不太不可能在短短6個月內做得到。現在剛好滿6個月，以戶為單位要罰每戶10萬元，社區不知怎麼辦，市府要提升接管率採取強硬手段可以理解，但不應輕易開罰，而是要比照其他縣市採取補助。

吳驊珈表示，明年很多社區是否都會接到罰單，有的長者看不懂公文，大家都很恐慌，不知是不是真的會開罰單，一戶就要10萬元，請市府參考彰化、桃園、南投都有補助或輔導作法，希望市府重視討論，不要引起民怨。

市付工務處長簡翊哲表示，目前尚未開罰，是以戶或者社區為單位。市府會協助用戶接管。

謝國樑表示，市府有此公告是依法辦理，但是不是合適，理想上是否做得到有很大的檢討空間。市府尚未對此開罰，市府將會參考外縣市做法，輔導市民入戶接管，如何補助還要再評估，要看財務能力及參考外縣市作法。

基隆山坡地多、平地少，住宅密集，興建汙水下水、家戶接管難度較高。工務處指出，基隆市汙水下水道工程共規畫5期工程，目前正在進行第3期工程，截至今年9月底，接管率達44.39%。