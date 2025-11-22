快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮太平洋溫泉季開跑 周六日免費接駁車上路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮有瑞穗、玉里安通兩大溫泉區，縣府推出太平洋溫泉季，邀民眾體驗花蓮溫泉的熱力。圖／花蓮縣政府提供
花蓮有瑞穗、玉里安通兩大溫泉區，縣府推出太平洋溫泉季，邀民眾體驗花蓮溫泉的熱力。圖／花蓮縣政府提供

2025花蓮太平洋溫泉季今天起在南區瑞穗、玉里安通兩大溫泉區登場，為期一個月，讓民眾感受「英雄泉、美人湯」的百年溫泉滋味，活動期間每周六有不同主題市集，為方便旅客，每周六、日提供免費接駁車，可從瑞穗車站上車，經過多個溫泉、旅宿後，抵達安通溫泉區。

縣府觀光處表示，瑞穗與安通溫泉都有百年歷史，「瑞穗溫泉」為含有鐵質的碳酸鹽泉，富含多種礦物質，因金色結晶而有「黃金湯」之稱，又被稱為「英雄泉」；「安通溫泉」泉質透明細緻，浸泡後肌膚特別滑嫩，被稱為「美人湯」，各具特色。

今年的太平洋溫泉季，結合光影藝術與溫泉意象，將瑞穗溫泉公園與安通溫泉區化身夜間光影廊道；還推出「花湯尋跡」集章活動，旅客在兩個溫泉區指定店家完成任務集章，可兌換限量紀念品「雙泉湯珠手環」。

今天起到12月21日的活動期間，每周六晚上在瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地舉辦主題市集與系列活動，結合手作、香氛、美食與文創，周周都有不同主題。

花蓮縣政府觀光處長余明勲說，為方便旅客前往泡湯，貼心推出周末免費接駁車與花蓮溫泉專車服務。免費接駁車從今天起上路，活動期間每周六、日下午1時起服務到晚上9時20分，可在瑞穗車站搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區，每天共6班次往返。

溫泉專車則提供一日遊、二日遊兩種行程，一日遊包含瑞穗與安通兩條路線，每天自花蓮轉運站出發，8人成行平日750元、假日850元，費用包含午餐、泡湯、隨車導覽、伴手禮與保險，行程豐富、輕鬆超值。兩日遊結合花蓮中南區文化景點與溫泉體驗，12人成行、兩人一室，平日每人3500元、假日4200元。

花蓮2025太平洋溫泉今天啟動，結合泡湯、市集、光影藝術等，給旅客不同體驗。圖／花蓮縣政府提供
花蓮2025太平洋溫泉今天啟動，結合泡湯、市集、光影藝術等，給旅客不同體驗。圖／花蓮縣政府提供

溫泉季 花蓮縣政府

延伸閱讀

百年老榕樹枯死....花蓮富里公所忍痛移除 鄉民不捨告別

花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

花蓮縣府社團、歲時祭儀補助增3倍 議員批亂編

相關新聞

403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切...

基隆5區汙水下水道未接管罰10萬引爆恐慌 謝國樑急安撫：尚未開罰

基隆市政府今年4月公告公共汙水下水道可使用區域涵蓋信義區、中正區、七堵區、安樂區、暖暖區，合計五區79里，自4月起，6個...

花蓮太平洋溫泉季開跑 周六日免費接駁車上路

2025花蓮太平洋溫泉季今天起在南區瑞穗、玉里安通兩大溫泉區登場，為期一個月，讓民眾感受「英雄泉、美人湯」的百年溫泉滋味...

百年老榕樹枯死....花蓮富里公所忍痛移除 鄉民不捨告別

花蓮縣富里鄉中山路一株老榕樹，生長在土地公廟旁，樹高超過15公尺，為居民遮蔭超過百年，是地方重要地標，可惜不敵康芮颱風重...

南迴尋味節熱鬧登場！民眾喊：這才是台東的味道

台東縣政府今明2天在大武鄉台汽站遺址公園舉辦「台東南迴尋味節・玩轉農村」活動。一早就吸引許多在地居民與外地遊客湧入，跟著...

影／原民親子樂樂棒球賽登場最小3歲 獎品「原」味包

基隆市第4屆「原民親子樂樂棒球賽」今天在大武崙市立棒球場登場，6支隊伍比賽加，最小選手只有3歲，副市長邱佩琳開球。比賽獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。