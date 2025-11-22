花蓮太平洋溫泉季開跑 周六日免費接駁車上路

2025花蓮太平洋溫泉季今天起在南區瑞穗、玉里安通兩大溫泉區登場，為期一個月，讓民眾感受「英雄泉、美人湯」的百年溫泉滋味，活動期間每周六有不同主題市集，為方便旅客，每周六、日提供免費接駁車，可從瑞穗車站上車，經過多個溫泉、旅宿後，抵達安通溫泉區。

縣府觀光處表示，瑞穗與安通溫泉都有百年歷史，「瑞穗溫泉」為含有鐵質的碳酸鹽泉，富含多種礦物質，因金色結晶而有「黃金湯」之稱，又被稱為「英雄泉」；「安通溫泉」泉質透明細緻，浸泡後肌膚特別滑嫩，被稱為「美人湯」，各具特色。

今年的太平洋溫泉季，結合光影藝術與溫泉意象，將瑞穗溫泉公園與安通溫泉區化身夜間光影廊道；還推出「花湯尋跡」集章活動，旅客在兩個溫泉區指定店家完成任務集章，可兌換限量紀念品「雙泉湯珠手環」。

今天起到12月21日的活動期間，每周六晚上在瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地舉辦主題市集與系列活動，結合手作、香氛、美食與文創，周周都有不同主題。

花蓮縣政府觀光處長余明勲說，為方便旅客前往泡湯，貼心推出周末免費接駁車與花蓮溫泉專車服務。免費接駁車從今天起上路，活動期間每周六、日下午1時起服務到晚上9時20分，可在瑞穗車站搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區，每天共6班次往返。