百年老榕樹枯死....花蓮富里公所忍痛移除 鄉民不捨告別
花蓮縣富里鄉中山路一株老榕樹，生長在土地公廟旁，樹高超過15公尺，為居民遮蔭超過百年，是地方重要地標，可惜不敵康芮颱風重創，樹體嚴重受損，經過一年，鄉公所近日確認老樹已經死亡，請來怪手將老樹移除。鄉長江東成說，會與社區研議適合樹種，原地植下，讓老樹凝聚的地方精神與情感，繼續扎根。
老樹位在富里中山路福德祠土地公廟後方，當地老一輩說，在富里鬧區還是農田的時候，老樹就已存在，也被稱為「倒栽榕」，它的樹形優美，百年來默默守護在地民眾。
鄉長江東成說，老榕樹陪伴居民度過許多歲月，可惜去年康芮颱風帶來風雨重創，樹體受損，僅存枝條逐漸枯萎，公所最近請來樹醫生評估，確認老樹生命跡象已完全消失，不得不忍痛向它告別，昨天完成樹木除根作業。
江東成說，老樹雖然被移除，但已是地方歷史的一部分，也刻進鄉民共同記憶中。為了保存老榕樹的美好，鄉公所在富里火車站地下廊道展出老樹的攝影作品，讓來到富里的旅人，也能看見這位老守護者的身影。
他說，老樹代表著生命力與守護的精神，公所將和地方研議，尋找適合栽植的樹種，在原本屬於老榕樹的位置重新種下，希望新的生命接棒老樹的精神，持續成為凝聚地方情感的地方，以藉此傳承地方記憶。
