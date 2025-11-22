南迴尋味節熱鬧登場！民眾喊：這才是台東的味道

台東縣政府今明2天在大武鄉台汽站遺址公園舉辦「台東南迴尋味節・玩轉農村」活動。一早就吸引許多在地居民與外地遊客湧入，跟著市集的香味、音樂聲、笑聲一起走進南迴，體驗「吃、喝、玩、樂、購」的山海風情。

農業處長許家豪說，市集不是目的，而是平台，希望把農村、漁村的真實生活、土地的智慧帶給更多旅人。期待透過活動讓遊客願意再回南迴，也能帶動地方經濟與永續觀光。活動將持續到明天，邀請大家來走一段南迴、吃一口山與海的幸福。

今年活動以「山海超有市」為主題，共有「山線野地良作」與「海線潮間集匯」兩大展區，約30 個農產、漁產、美食與文創品牌一次呈現。現場除了市集，還有音樂演出、親子最愛的「山海疊疊樂」，以及讓大人小孩都拼命闖關的「市集集BINGO」，大家一邊逛、一邊玩，笑聲不斷。

南迴的珍貴，不只風景，更是人情。從山上的小農到海邊的漁村，每一攤攤主背後都有故事。有人用山泉水種芒果，有人凌晨3點就出海撈漁獲，也有人堅持用古法做醬料，守住傳統的味道。

「這種活動就是溫暖啦！」來自嘉義的張小姐說，最喜歡這種可以和攤主聊天、聽故事的市集，吃的不只是味道，是感情。也有遊客表示，走進南迴才知道真正的台東不是只有熱氣球，這裡的人太熱情，買東西還一直被塞試吃，真的很療癒。

