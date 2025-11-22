聽新聞
影／原民親子樂樂棒球賽登場最小3歲 獎品「原」味包
基隆市第4屆「原民親子樂樂棒球賽」今天在大武崙市立棒球場登場，6支隊伍比賽加，最小選手只有3歲，副市長邱佩琳開球。比賽獎品很「原」味，除獎牌外，還有充滿原住民編織圖案的背包、錢包和提袋，很有特色。
邱佩琳表示，樂樂棒球不只是比賽，更讓家長與孩子一起動起來，在球場上互相加油、陪伴與合作，對促進親子關係很有幫助。今年活動更把「文化」納入規畫，讓孩子在參與運動的同時，也能理解自身文化的故事與特色，這些學習都會成為孩子成長的重要力量。
她感謝議員陳明建多年投入，讓活動逐步擴大、逐漸成為基隆的年度親子亮點。
議員陳明建指出，他回台東返鄉時看見母校用樂樂棒球串起孩子、家長與部落，他希望帶回基隆讓更多家庭能透過運動拉近彼此，也能深化原民孩子對自身文化的認同，感謝市府與原住民族婦女關懷協會的努力，讓活動能在基隆持續舉辦。
民政處長呂謦煒表示，中華棒球隊及很多職業選手都是原住民，樂樂棒球是小朋友接觸棒球的最先開始的契機，透過各種活動推展，培養興趣及球技，對未來有更好的發展。
活動現場由各校與社區隊伍共同參與，除了賽事外，也安排親子互動與文化展示，市府針對原民兒少、特殊身份兒少提供更多支持與參與機會，讓孩子快樂成長。
