從台東飛向世界！縣府百萬補助徵飛行員 勇敢追夢者站出來

想在天空上班嗎？台東縣政府今年再次啟動熱氣球飛行員徵選，名額只有2位，福利超吸睛。縣府直接代付超過百萬元的國外訓練費用，結訓回台取得執照後，還有專案薪資、年薪最高上看80萬元。

交通及觀光發展處長卜敏正說，這些年已成功培育出12名飛行員，都是從零開始學起、一步步飛上天空。隨著熱氣球嘉年華愈辦愈大、飛行需求增加，縣府希望找尋更多有熱情、肯吃苦的新血加入，不怕累、不怕曬、願意追夢，就很適合來試試。

這次徵選條件年滿20歲、具中華民國國籍且設籍台灣、大學畢業或同等學力，基本英文能力（如多益750、托福72、全民英檢中高級等）。身體狀況也要良好，尤其不能有心臟病等不適合飛行的疾病。體檢部分因目前航醫中心排滿，先不用附證明，之後再由縣府安排（費用自付）。

首批學員、現任飛行員林沅霆回想起當年訓練，笑說自己原本是看熱氣球的人，從來沒想過有一天會變成讓熱氣球飛起來的人。他說，真正升空的那一刻，心情很難形容，「看到地面的人抬頭看著氣球微笑，你會覺得所有辛苦都值得」。

林沅霆也鼓勵年輕人不要小看自己，「這真的不是遙不可及的夢，只要你願意努力，台東會把你送上天空，還有機會飛去世界各地參加活動，等於用熱氣球看世界」。