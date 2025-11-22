照顧孫子也能寫進履歷！台東求職博覽會助中高齡求職者再出發

為響應 「國際終止對婦女暴力日」，台東縣政府今天上午在南京路市民廣場舉辦「中高齡就業博覽會」，吸引一大批中高齡民眾早早到場排隊。許多求職者笑說，「退休後閒不住啦！還是想動一動、賺點零用錢，也順便交新朋友」。

社會處長陳淑蘭表示，中高齡是社會非常重要的力量，縣府將持續推動就業媒合、友善職場與跨局處合作，讓長者在工作上獲得成就，也在生活中保持自信與活力。

這場就業博覽會邀集20家廠商參與，提供超過500個職缺，從旅宿、加工、零售到護理照護、社福機構都有，最高薪資58000元。現場不但有企業招募、履歷代收，也有縣府貼心安排的諮詢區，不少長者坐下來跟專員討論面試技巧、轉職方向。

一名63歲的黃姓婦人笑笑說，她第一次寫履歷時緊張到手發抖，但服務人員跟她說把以前照顧孫子的經驗也能寫進去，才知道原來生活經驗也是本事。另50多歲林先生分享，原本擔心年紀大會被公司拒絕，沒想到反而被看中穩定度與責任感。

活動同時結合「性別暴力初級預防成果展」與「台東縣勞工大學成果展」，透過展示、互動攤位與社區表揚，展現縣府在防暴教育與終身學習的推動成果。