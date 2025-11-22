快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧孫子也能寫進履歷！台東求職博覽會助中高齡求職者再出發

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「中高齡就業博覽會」邀集20家廠商參與，提供超過500個職缺
「中高齡就業博覽會」邀集20家廠商參與，提供超過500個職缺

為響應 「國際終止對婦女暴力日」，台東縣政府今天上午在南京路市民廣場舉辦「中高齡就業博覽會」，吸引一大批中高齡民眾早早到場排隊。許多求職者笑說，「退休後閒不住啦！還是想動一動、賺點零用錢，也順便交新朋友」。

社會處長陳淑蘭表示，中高齡是社會非常重要的力量，縣府將持續推動就業媒合、友善職場與跨局處合作，讓長者在工作上獲得成就，也在生活中保持自信與活力。

這場就業博覽會邀集20家廠商參與，提供超過500個職缺，從旅宿、加工、零售到護理照護、社福機構都有，最高薪資58000元。現場不但有企業招募、履歷代收，也有縣府貼心安排的諮詢區，不少長者坐下來跟專員討論面試技巧、轉職方向。

一名63歲的黃姓婦人笑笑說，她第一次寫履歷時緊張到手發抖，但服務人員跟她說把以前照顧孫子的經驗也能寫進去，才知道原來生活經驗也是本事。另50多歲林先生分享，原本擔心年紀大會被公司拒絕，沒想到反而被看中穩定度與責任感。

活動同時結合「性別暴力初級預防成果展」與「台東縣勞工大學成果展」，透過展示、互動攤位與社區表揚，展現縣府在防暴教育與終身學習的推動成果。

社會處強調，中高齡就業支持、社區防暴、勞工終身學習將是未來的重點，期盼透過更完整的資源與平台，陪伴每一位縣民走向更有安全感、更有尊嚴的未來。

現場有職安VR實境體驗，讓求職者了解職場上有哪些危安因子。記者尤聰光／攝影
現場有職安VR實境體驗，讓求職者了解職場上有哪些危安因子。記者尤聰光／攝影
為響應 「國際終止對婦女暴力日」，台東縣政府今天上午在南京路市民廣場舉辦「中高齡就業博覽會」，吸引一大批中高齡民眾早早到場排隊。記者尤聰光／攝影
為響應 「國際終止對婦女暴力日」，台東縣政府今天上午在南京路市民廣場舉辦「中高齡就業博覽會」，吸引一大批中高齡民眾早早到場排隊。記者尤聰光／攝影

中高齡 台東 履歷

延伸閱讀

「嘉義大教室：共創新樣式」展覽登場

面試不能太誠實？她求職狂碰壁 淚訴「公司只要會包裝的人嗎」

求職者「關注公司」十大熱門名單以AI最火熱 這家航空唯一入榜

王彩樺拍嘉市城市博覽會首部曲受傷 自曝神蹟治療成話題

相關新聞

403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切...

從台東飛向世界！縣府百萬補助徵飛行員 勇敢追夢者站出來

想在天空上班嗎？台東縣政府今年再次啟動熱氣球飛行員徵選，名額只有2位，福利超吸睛。縣府直接代付超過百萬元的國外訓練費用，...

照顧孫子也能寫進履歷！台東求職博覽會助中高齡求職者再出發

為響應 「國際終止對婦女暴力日」，台東縣政府今天上午在南京路市民廣場舉辦「中高齡就業博覽會」，吸引一大批中高齡民眾早早到...

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

基隆市立仁愛之家於多年前裁撤，目前僅養護大樓仍持續營運，其餘老舊房舍因年久失修、耐震係數不足，均需拆除，基地3.76公頃...

78歲仍天天報到！醫院志工12年 張石堂「愈做愈健康」

衛福部台東醫院志工隊長張石堂加入志工行列12年，每天從早忙到下午，累積服務時數破2萬小時，去年榮獲金馨獎。當年他陪長輩就...

縣內「北漂」租客多 花蓮社宅 最快後年住得到

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同昨動土的「北昌安居」，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」預估後年入住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。