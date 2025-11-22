快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計明年農曆年後拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計明年農曆年後拆除。本報資料照片

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切。縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，準備辦理發包，縣府將到地方辦說明會，預計明年過完年後開工，工期約需6個月。

馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受損，2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉的危險，經住戶爭取，國土署委託全國建築師公會、專業技師鑑定，建議全拆。中央地方多次協調，敲定由國土署北區都市基礎工程分署辦理拆除施工，縣府負責交通動線、土方暫置及周邊居民的撤離安置等工作。

縣府建設處長鄧子榆表示，國土署已經完成拆除工程設計，現在準備辦理發包，因過年期間不適合施工，預計過完年後開工，工程經費1.19億元。

鄧子榆表示，馥邑京華大樓緊鄰周邊住戶，拆除工程相當複雜，也會產生噪音、大量粉塵等，縣府將對有損鄰可能的住戶進行人員臨時安置，並對住宅做必要防護，確保拆除作業順利完成。

他說，施工期間會有交通管制，必須在不影響施工下，盡量減少對交通的影響，待國土署確認規畫，縣府將到地方辦理說明會，希望下個月舉行，就施工方式、周邊交通動線等向民眾說明清楚。

6棟全拆需要多久時間？鄧子榆說，若日夜24小時趕工當然比較快，但會影響周邊民眾作息，若一天拆8個小時或12個小時，就會慢一點完成，若民眾願意多點時間施工趕快拆完，就朝這個方向努力，這部分也要聽聽民眾的意見，目前暫估6個月。

花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計明年農曆年後拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計明年農曆年後拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計明年農曆年後拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓去年403地震後受損嚴重，預計明年農曆年後拆除。本報資料照片

國土署 花蓮

延伸閱讀

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

新北整合瑞芳聯合大樓 高齡友善醫療117年完工

韓國新亭洞連續殺人案DNA確定兇手 10年前已死亡

屏東縣府出現偷拍狼 警逮1男送辦

相關新聞

403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切...

從台東飛向世界！縣府百萬補助徵飛行員 勇敢追夢者站出來

想在天空上班嗎？台東縣政府今年再次啟動熱氣球飛行員徵選，名額只有2位，福利超吸睛。縣府直接代付超過百萬元的國外訓練費用，...

照顧孫子也能寫進履歷！台東求職博覽會助中高齡求職者再出發

為響應 「國際終止對婦女暴力日」，台東縣政府今天上午在南京路市民廣場舉辦「中高齡就業博覽會」，吸引一大批中高齡民眾早早到...

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

基隆市立仁愛之家於多年前裁撤，目前僅養護大樓仍持續營運，其餘老舊房舍因年久失修、耐震係數不足，均需拆除，基地3.76公頃...

78歲仍天天報到！醫院志工12年 張石堂「愈做愈健康」

衛福部台東醫院志工隊長張石堂加入志工行列12年，每天從早忙到下午，累積服務時數破2萬小時，去年榮獲金馨獎。當年他陪長輩就...

縣內「北漂」租客多 花蓮社宅 最快後年住得到

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同昨動土的「北昌安居」，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」預估後年入住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。