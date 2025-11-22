403震後成危樓17個月還沒拆 馥邑京華預計動工時間曝光

花蓮市馥邑京華大樓去年0403地震嚴重受損，經專家鑑定後建議6棟建物全拆，但震後已17個月仍未拆除，何時才能動工引起關切。縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，準備辦理發包，縣府將到地方辦說明會，預計明年過完年後開工，工期約需6個月。

馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受損，2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉的危險，經住戶爭取，國土署委託全國建築師公會、專業技師鑑定，建議全拆。中央地方多次協調，敲定由國土署北區都市基礎工程分署辦理拆除施工，縣府負責交通動線、土方暫置及周邊居民的撤離安置等工作。

縣府建設處長鄧子榆表示，國土署已經完成拆除工程設計，現在準備辦理發包，因過年期間不適合施工，預計過完年後開工，工程經費1.19億元。

鄧子榆表示，馥邑京華大樓緊鄰周邊住戶，拆除工程相當複雜，也會產生噪音、大量粉塵等，縣府將對有損鄰可能的住戶進行人員臨時安置，並對住宅做必要防護，確保拆除作業順利完成。

他說，施工期間會有交通管制，必須在不影響施工下，盡量減少對交通的影響，待國土署確認規畫，縣府將到地方辦理說明會，希望下個月舉行，就施工方式、周邊交通動線等向民眾說明清楚。