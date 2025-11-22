議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

基隆市立仁愛之家於多年前裁撤，目前僅養護大樓仍持續營運，其餘老舊房舍因年久失修、耐震係數不足，均需拆除，基地3.76公頃，市府公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT 案」，擬打造福利綜合園區。議員建議將衛生局與長照所等單位，一併整合進園區設施內，打造功能完整的「基隆長照衛政大樓」。謝國樑表示可納入未來規畫。

因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，市府9月公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT案」，依促參法由政府提供土地，徵求民間機構自行規畫、投資並營運；住宿式長照床至少規畫總數630床及80人以上日照服務，將打造結合醫療長照、安養居住與社區共融的全齡照顧場域。

園區基地位於市立安樂高中旁，土地使用分區包含社會福利設施用地與住宅區，鄰近基隆長庚醫院，車程8分鐘可達市區銜接國道一號，兼具交通與在地醫療優勢。

市議員許睿慈日前質詢說，該案基地面積大、地形挑戰高，現存的8棟耐震不足的危老建物，市府必須先行介入改善交通動線、拆除全部的危老建物，才能吸引投資。

許睿慈以彰化縣北斗鎮長照衛福大樓為例，該案與基隆目前的全齡共融概念高度一致，整合托嬰中心、不老健身房、日照中心及社福據點等多項設施。基隆可比照北斗衛福大樓模式，打造功能完整的「基隆長照衛政大樓」，提升行政效能並統整服務資源。

許睿慈表示，新竹、宜蘭、雲林、嘉義及南投等縣市也都採用同樣模式推動社福園區，證明地方政府主導規畫、配合中央補助、民間承接營運，是最能兼顧公共利益與財務可行性的方式。

市府秘書長方定安說，市府會先進行環境影響評估，並將民間提案作為後續園區整體規畫與招商的重要參考。