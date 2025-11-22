快訊

行李箱準備好！網推十大「日本必買藥妝」囤貨清單出爐

今迎「小雪」擺脫東北季風！北台高溫上看25度…下波冷空氣這時抵達

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好！陳其邁震怒提告

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立仁愛之家多年前裁撤，市府擬打造社福園區，基地位市立安樂高中旁。圖／基隆市政府提供
基隆市立仁愛之家多年前裁撤，市府擬打造社福園區，基地位市立安樂高中旁。圖／基隆市政府提供

基隆市立仁愛之家於多年前裁撤，目前僅養護大樓仍持續營運，其餘老舊房舍因年久失修、耐震係數不足，均需拆除，基地3.76公頃，市府公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT 案」，擬打造福利綜合園區。議員建議將衛生局與長照所等單位，一併整合進園區設施內，打造功能完整的「基隆長照衛政大樓」。謝國樑表示可納入未來規畫。

因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，市府9月公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT案」，依促參法由政府提供土地，徵求民間機構自行規畫、投資並營運；住宿式長照床至少規畫總數630床及80人以上日照服務，將打造結合醫療長照、安養居住與社區共融的全齡照顧場域。

園區基地位於市立安樂高中旁，土地使用分區包含社會福利設施用地與住宅區，鄰近基隆長庚醫院，車程8分鐘可達市區銜接國道一號，兼具交通與在地醫療優勢。

市議員許睿慈日前質詢說，該案基地面積大、地形挑戰高，現存的8棟耐震不足的危老建物，市府必須先行介入改善交通動線、拆除全部的危老建物，才能吸引投資。

許睿慈以彰化縣北斗鎮長照衛福大樓為例，該案與基隆目前的全齡共融概念高度一致，整合托嬰中心、不老健身房、日照中心及社福據點等多項設施。基隆可比照北斗衛福大樓模式，打造功能完整的「基隆長照衛政大樓」，提升行政效能並統整服務資源。

許睿慈表示，新竹、宜蘭、雲林、嘉義及南投等縣市也都採用同樣模式推動社福園區，證明地方政府主導規畫、配合中央補助、民間承接營運，是最能兼顧公共利益與財務可行性的方式。

市府秘書長方定安說，市府會先進行環境影響評估，並將民間提案作為後續園區整體規畫與招商的重要參考。

謝國樑指出，園區整體經費規模預估可能達30至40億元，會再多方案評估，應該可以在促參的過程，評估相關設施與功能的規畫與建置，也會將基隆長照衛政大樓納入未來招商參考及招標廠商合作協議之中。

基隆市立仁愛之家多年前裁撤，市府擬打造社福園區，基地位市立安樂高中旁。圖／基隆市政府提供
基隆市立仁愛之家多年前裁撤，市府擬打造社福園區，基地位市立安樂高中旁。圖／基隆市政府提供
議員許睿慈建議會社福綜合園區納入「基隆長照衛政大樓」，提升行政效能並統整服務資源。圖／翻攝自議會
議員許睿慈建議會社福綜合園區納入「基隆長照衛政大樓」，提升行政效能並統整服務資源。圖／翻攝自議會

基隆 長照

延伸閱讀

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰

為市府副發言人制交鋒！張顥瀚批坐領高薪 謝國樑反提張詐領案

相關新聞

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

基隆市立仁愛之家於多年前裁撤，目前僅養護大樓仍持續營運，其餘老舊房舍因年久失修、耐震係數不足，均需拆除，基地3.76公頃...

78歲仍天天報到！醫院志工12年 張石堂「愈做愈健康」

衛福部台東醫院志工隊長張石堂加入志工行列12年，每天從早忙到下午，累積服務時數破2萬小時，去年榮獲金馨獎。當年他陪長輩就...

縣內「北漂」租客多 花蓮社宅 最快後年住得到

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同昨動土的「北昌安居」，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」預估後年入住...

影／日本熊出沒取消出團？基隆20多人旅行團被放鴿子 爆消費糾紛

20多名退休人員今晚齊聚市警第一分局，指控參加日本東北遊某旅行團，但出團前夕，承辦人員卻以日本有熊出沒等多項理由說取消，...

影／基隆冬季點燈啟動 海洋廣場到田寮河光夜間璀璨到3月

基隆市政府「光耀基隆．點亮港灣」400周年系列活動展開，市長謝國樑今晚間在海洋廣場主持點燈儀式，點亮今年冬季港灣夜間景致...

基隆市政府支持在地創業團隊參展 2025 Meet Taipei創新創業嘉年華

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華在11月20日至22日在臺北圓山花博爭艷館盛大開展，基隆市政府持續積極支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。