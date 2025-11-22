78歲仍天天報到！醫院志工12年 張石堂「愈做愈健康」

衛福部台東醫院志工隊長張石堂加入志工行列12年，每天從早忙到下午，累積服務時數破2萬小時，去年榮獲金馨獎。當年他陪長輩就醫時看到志工招募，心想「既然常來，不如幫忙」，結果一路做到現在，且心境快樂，愈做愈健康。

78歲的張石堂平日穿梭在醫院服務台、病例室、藥劑、檔案室與健檢中心間，幫忙引導病患、推輪椅、協助送檢樣本，是大家熟悉的身影。多年來他幾乎天天報到，民眾有需要就幫忙。

他當時投入志工行列是因為常陪家中長輩就醫，有次看見志工招募，心想「既然常來，不如幫忙」，疫情間人力驟減，他也從不缺席。

隊上同伴大多是6、70歲以上的退休者，後來他當隊長，積極改善隊務，安排活動營造輕鬆氣氛，有時更自掏腰包買外套給志工慰勉辛勞，凝聚好感情。

張石堂說，退休後時間空著反而會浪費，因此把志工服務當成生活重心。一開始做半天，後來自行延長到整天，久了變「全職志工」。曾有病患一下車就暈倒，他立刻推輪椅或病床衝上前協助，緊急狀況雖然多，但能幫上忙，做起來很快樂。

「能服務是一件好事」張石堂說，志工招募門檻不高，只需完成一天基礎訓練與一天特殊訓練。12年來他最大的心得是「愈做愈健康」，他始終維持良好的健康狀況，希望大家也能和他一起加入志工隊。