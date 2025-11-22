聽新聞
0:00 / 0:00
縣內「北漂」租客多 花蓮社宅 最快後年住得到
國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同昨動土的「北昌安居」，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」預估後年入住。花蓮自有房屋率近8成，為何還需社宅？住都中心表示，花蓮地形狹長，中南區民眾北上工作仍有租屋需求。
「北昌安居」基地位於吉安鄉自立路89巷旁，前身是閒置10年的公教會館，規畫建兩棟地上14層、地下2層建物，有14到16坪套房型、約27坪的兩房型及約34坪的三房型，地下樓層規畫150個汽車位、373個機車位，一樓有托嬰中心、身心障礙者社區日照中心及作業設施、店鋪等，工程總經費20億9800萬元，2029年完工。
北昌村位於花蓮市、吉安鄉交界，近年人口持續成長，村長劉文賢樂見社宅帶動地方繁榮，但憂心大量人口遷入，盼多闢停車位，提供給租戶甚至周邊居民使用；副縣長顏新章希望租金便宜些，最好能免費給花蓮鄉親住。
住都中心執行長柯茂榮說，社宅租金會依花蓮縣家戶所得定價，因社宅租戶使用機車比例較高，未來汽車位會也開放給附近民眾；花蓮近年地震、風災頻繁，社宅也有耐震標章，讓居民住得安全舒適。
中央在花蓮推動「中美好室」明年底完工，後年入住，「美崙安居」估2027年底完工，柯茂榮認為，花蓮外來工作的人口不少，且地形狹長，中南區豐濱、玉里、富里等鄉鎮民眾要到市區工作有一段距離，還是有租屋需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言