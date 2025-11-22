聽新聞
縣內「北漂」租客多 花蓮社宅 最快後年住得到

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同昨動土的「北昌安居」，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」預估後年入住。花蓮自有房屋率近8成，為何還需社宅？住都中心表示，花蓮地形狹長，中南區民眾北上工作仍有租屋需求。

「北昌安居」基地位於吉安鄉自立路89巷旁，前身是閒置10年的公教會館，規畫建兩棟地上14層、地下2層建物，有14到16坪套房型、約27坪的兩房型及約34坪的三房型，地下樓層規畫150個汽車位、373個機車位，一樓有托嬰中心、身心障礙者社區日照中心及作業設施、店鋪等，工程總經費20億9800萬元，2029年完工。

北昌村位於花蓮市、吉安鄉交界，近年人口持續成長，村長劉文賢樂見社宅帶動地方繁榮，但憂心大量人口遷入，盼多闢停車位，提供給租戶甚至周邊居民使用；副縣長顏新章希望租金便宜些，最好能免費給花蓮鄉親住。

住都中心執行長柯茂榮說，社宅租金會依花蓮縣家戶所得定價，因社宅租戶使用機車比例較高，未來汽車位會也開放給附近民眾；花蓮近年地震、風災頻繁，社宅也有耐震標章，讓居民住得安全舒適。

中央在花蓮推動「中美好室」明年底完工，後年入住，「美崙安居」估2027年底完工，柯茂榮認為，花蓮外來工作的人口不少，且地形狹長，中南區豐濱、玉里、富里等鄉鎮民眾要到市區工作有一段距離，還是有租屋需求。

