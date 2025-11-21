影／日本熊出沒取消出團？基隆20多人旅行團被放鴿子 爆消費糾紛

20多名退休人員今晚齊聚市警第一分局，指控參加日本東北遊某旅行團，但出團前夕，承辦人員卻以日本有熊出沒等多項理由說取消，表明要退款及補償，但大家至今都沒有收到。警方表示，已受理將再調查釐清。

市議員鄭文婷說，有旅遊團成員今晚齊聚第一分局報案，該團有26人，預訂11月7日前往日本東北旅遊，6月每人繳交2萬元訂金，8月大家全額團費都繳清。

鄭文婷表示，但團員11月5日突然接獲通知，以「日本有熊出沒」為由取消出團，後又說有超賣機票問題無法出團，但會賠償違約金，但後來團員都沒有收到退款及賠償，因此大家都群情激憤，希望要回團費。

鄭文婷指出，26人繳交的團費共達97萬5000元，多是退休人長者，有的成還是退休公務員、退休民代等人。此案已涉及詐欺，呼籲市民朋友若曾參加該旅遊行程，要向警方報案或洽詢相關單位，保障自身權益。