影／基隆冬季點燈啟動 海洋廣場到田寮河光夜間璀璨到3月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆冬季點燈今晚啟動，海洋廣場到田寮河光夜間璀璨到3月。圖／基隆市政府提供
基隆市政府「光耀基隆．點亮港灣」400周年系列活動展開，市長謝國樑今晚間在海洋廣場主持點燈儀式，點亮今年冬季港灣夜間景致，到明年3月4日從海洋廣場、基隆美術館、田寮河兩岸璀璨展出，是賞港灣夜景、拍美照的好去處。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，今年度的燈飾廊帶，以海洋廣場為起點，由16公尺高的耶誕樹結合貼圖人氣角色鯊魚先生，用活潑可愛的視覺來抓住旅客的目光，並以富含基隆400年底蘊的燈飾來為港灣增添溫暖。

基隆美術館前6 公尺高的鯊魚先生則帶領全體角色亮相，以海港文化結合馬年意象，打造具備「親子互動 × 國際拍照點」雙效的城市迎賓場景，歡迎民眾一同前來打卡留念。從今晚起到明年3月4日在海洋廣場、基隆美術館、田寮河兩岸展出。

謝國樑說，全球人氣 IP MR. SHARK 鯊魚先生首度成為基隆點燈主角，以「Love & Peace」貫穿港區光景。從「豐饒海洋」意象到基隆的城市符號，以完整光影路徑呈現港都四百年的國際視野與文化底蘊。

謝國樑表示，今年的冬季基隆以港灣為舞台，用光與藝術重新定義城市的節慶風貌，希望市民看見新的光景，邀請遊客走進基隆，體驗港都的文化能量與節慶魅力。

今年除港區周邊的燈飾，並以田寮河為軸線，打造穿越市中心的夜間文化廊帶。田寮河是台灣第一條人工運河，承載基隆的飲食文化與海港歷史。從海洋廣場、美術館到寶馬橋與喜豬橋夜最都是拍夜景最佳地點。

市府將配合歲末推出系列打卡及照片分享活動，民眾可上「基隆市文化觀光局」粉絲專頁或官網查詢。

基隆冬季點燈今晚啟動，海洋廣場到田寮河光夜間璀璨到3月。圖／基隆市政府提供
