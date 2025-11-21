基隆市政府支持在地創業團隊參展 2025 Meet Taipei創新創業嘉年華

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華在11月20日至22日在臺北圓山花博爭艷館盛大開展，基隆市政府持續積極支持在地青年創業，選出10組優質創業團隊，並以「療癒之城・創藝浪潮」為主題參展，基隆館展區以療癒色調，展現基隆團隊在身心靈照顧、在地連結以及樂活生活等多元面向創新成果。

Meet Taipei創新創業嘉年華，有近500家國內外單位參展，吸引來自全球的產業專家與投資人，基隆市府今年帶領參展的團隊包括以陶瓷器皿設計創作為主的「陶跑計劃創作工作室」、專注於新式人像攝影與旅遊拍攝的「一同去郊遊攝影工作室」、手作體驗複合式藝文品牌的「禪意工作室」、提供失智長者生活自理與延緩失能訓練的「愛福玲企業社」、兼具書店與創作教室的「大眼睛美術繪本屋」、融入在地故事與永續精神的「沐澧國際企業有限公司」、為毛孩提供健康與美味食品的「森田生技企業社」、兼具文化價值與市場競爭力的「三奇壹號咖啡店」、以自家研製醬料製成即食小菜的「廣味鮮食品有限公司」及致力於永續生活的「走入森海有限公司」等。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，基隆作為海港城市，擁有豐富的山海資源，市府一直以來積極推動「潮嚮・山海基隆」品牌，透過創新與永續發展推動在地產業轉型。他強調：「基隆的創新能量與青年創業活力是我們未來發展的關鍵，這次參展是基隆展現創新實力的重要契機，未來市府將持續為創業者提供支持，並邀請各界共同投入」。

蔡馥嚀強調這些創業團隊以專業為基礎，深刻反映基隆的山海景觀與文化特色，並提供與當地連結的創新體驗，邀請新創企業和投資人參觀基隆館，發掘基隆創新的潛力。