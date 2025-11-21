快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

基隆市政府支持在地創業團隊參展 2025 Meet Taipei創新創業嘉年華

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
市府帶領基隆在地創業團隊前往參展，展現基隆的創業實力與潛力。圖／基隆市政府產業發展處提供
市府帶領基隆在地創業團隊前往參展，展現基隆的創業實力與潛力。圖／基隆市政府產業發展處提供

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華在11月20日至22日在臺北圓山花博爭艷館盛大開展，基隆市政府持續積極支持在地青年創業，選出10組優質創業團隊，並以「療癒之城・創藝浪潮」為主題參展，基隆館展區以療癒色調，展現基隆團隊在身心靈照顧、在地連結以及樂活生活等多元面向創新成果。

Meet Taipei創新創業嘉年華，有近500家國內外單位參展，吸引來自全球的產業專家與投資人，基隆市府今年帶領參展的團隊包括以陶瓷器皿設計創作為主的「陶跑計劃創作工作室」、專注於新式人像攝影與旅遊拍攝的「一同去郊遊攝影工作室」、手作體驗複合式藝文品牌的「禪意工作室」、提供失智長者生活自理與延緩失能訓練的「愛福玲企業社」、兼具書店與創作教室的「大眼睛美術繪本屋」、融入在地故事與永續精神的「沐澧國際企業有限公司」、為毛孩提供健康與美味食品的「森田生技企業社」、兼具文化價值與市場競爭力的「三奇壹號咖啡店」、以自家研製醬料製成即食小菜的「廣味鮮食品有限公司」及致力於永續生活的「走入森海有限公司」等。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，基隆作為海港城市，擁有豐富的山海資源，市府一直以來積極推動「潮嚮・山海基隆」品牌，透過創新與永續發展推動在地產業轉型。他強調：「基隆的創新能量與青年創業活力是我們未來發展的關鍵，這次參展是基隆展現創新實力的重要契機，未來市府將持續為創業者提供支持，並邀請各界共同投入」。

蔡馥嚀強調這些創業團隊以專業為基礎，深刻反映基隆的山海景觀與文化特色，並提供與當地連結的創新體驗，邀請新創企業和投資人參觀基隆館，發掘基隆創新的潛力。

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華在台北圓山花博爭艷館展出。圖／基隆市政府產業發展處提供
2025 Meet Taipei創新創業嘉年華在台北圓山花博爭艷館展出。圖／基隆市政府產業發展處提供

基隆 創業 團隊

延伸閱讀

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華 HOYA BIT狂撒千萬全家Fa點請喝咖啡

影／山藥白玉卷等10道創意料理 「山藥大餐」百桌明優惠價開賣

相關新聞

基隆市政府支持在地創業團隊參展 2025 Meet Taipei創新創業嘉年華

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華在11月20日至22日在臺北圓山花博爭艷館盛大開展，基隆市政府持續積極支持...

基隆市府明年總預算新增舉債22億 議員憂財務結構堪慮

基隆市議會今天聯席審查市府明年度總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，其中明年增加舉債22億元引發議員討論，議員指...

蘇澳煙波飯店30輛車泡水 自救會喊不想法院見、飯店再發聲澄清

宜蘭蘇澳日前暴雨大淹水，煙波飯店地下停車場30多輛車泡水，住客與車主組成自救會，今天質疑飯店防災系統出問題，要求業者主動...

跌倒或按鈕自動發送警訊 基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」

為提升獨居長者人身安全，基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版「穿戴式」跌倒自動通報設備，當遭遇意外事故發生時，可即時通知...

公教會館閒置10年變身社宅 北昌安居動土、花蓮三處社宅全面施工

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同今天動土的北昌安居，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」計畫明年底完成...

鹿野必逛新亮點！台東鹿野小舖今開張 農民直送好物

台東鹿野地區農會今天為全新的「鹿野農村社區小舖」舉行開張儀式，小巧溫暖的店面、結合在地文化的外觀設計，一亮相就吸引不少民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。