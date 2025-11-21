台東尚武漁港旁保安林地命名 前3高票出爐
林保署台東分署今天舉辦台東尚武漁港旁的保安林地命名，前3名出爐，後續將票選及加入當地民意，選出最終名字，這是台東縣繼綠島保安林、鯉魚山保安林，第3處保安林命名。
農業部林業及自然保育署台東分署今日在大武鄉尚武村辦理第2538號保安林命名活動，並同步推動「海灘守綠‧行動2538」淨灘活動，邀請社區、學校及地方團體共同參與。期盼為這片海岸保安林尋得最能展現地方記憶的名稱，也喚起民眾對保安林守護工作的關注。
台東分署森林管理科長莊瓊昌表示，為提升保安林的辨識度與在地性，台東分署近年推動以地方地名、歷史脈絡或慣用稱呼作為正式名稱，使保安林的功能更易理解、也更貼近居民生活，已命名的有綠島保安林、鯉魚山保安林。
他說，第2538號防風保安林編定於民國74年，位於朝庸溪出海口兩側，綿延約0.6公里，主要任務為減緩風沙、保護沿海聚落。
淨灘後票選結果，前3高票名稱依序為「百五米」、「港邊」、「瀧尾」。
台東分署表示，「百五米」代表2538號保安林緊鄰大武漁港北堤，北堤的長度150米，所以用「百五米（台語發音）」；「港邊」的意思是2538號保安林位於大武漁港邊，也是早期村人看海、約會的好地方；「瀧尾」代表大武地區的山勢如同一條龍，2538號保安林剛好位於這條山稜線的尾端，在地人便稱之為「瀧尾」。
台東分署表示，後續將啟動網路票選，加權納入現場在地居民的票選結果，選出最終名稱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言