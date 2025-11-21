快訊

坤達當年閃兵「當然不知道」 柯佳嬿首露面有備而來：陪著他面對反省

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市府明年總預算新增舉債22億 議員憂財務結構堪慮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府明年總預算新增舉債22億，議員憂財務結構堪慮。記者游明煌／攝影
基隆市府明年總預算新增舉債22億，議員憂財務結構堪慮。記者游明煌／攝影

基隆市議會今天聯席審查市府明年度總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，其中明年增加舉債22億元引發議員討論，議員指明年總舉債規模達到72億元，財務結構令人深感憂慮。市府說明中央目前對補助款處於變動狀態，明年是為弭平歲出與歲入暫時規畫舉債額度，還會依執行狀況而定。

基隆市政府主計處長賴慶純說，明年預算以年度施政重點必須優先實施，各機關經常業務須繼續辦理項目優先編列，教育科學文化支出79億餘元占30.61％，社會福利支出52億餘元占20.20％，一般政務支出51億餘元占19.73％。

市府財政處長謝妙蓮表示，明年歲入歲出短差22億元，將舉債支應，預估明年底1年以上公共債務餘額為72億餘元，占總預算金額的22.88％。

市議員陳冠羽說，明年預算案新增舉債高達22億元，明年度總舉債規模達到72億元，財務結構令人深感憂慮。根據主計處先前提供的資料，因中央政策調整、改由市庫支出的項目約11億餘元，加上明年度人事費增加約6300萬餘元，整體新增必要支出僅約17億餘元。市府卻規畫需舉債22億元，決策理由與實際需求明顯不符。

陳冠羽表示，更令人質疑的是，市長謝國樑過去多次公開承諾「嚴守財政紀律、不突破前市府舉債上限」。若市府真面臨無法避免的財務壓力，理應優先保障學生營養午餐、校舍改建、公車汰舊換新等公共重要項目，但這些項目卻未獲足額編列。同時，主計總處已多次說明，中央將於明年補回今年減少的17億元補助款，既然補助可望回補，市府為何仍急於擴大舉債？

陳冠羽指出，前市長林右昌卸任前已將基隆市負債降至67億元，如今市府在短時間內再度走向大幅舉債，令人擔憂財政紀律倒退。面對財政體質惡化的明確風險，謝市長有責任向市民清楚說明新增舉債22億元的具體用途與後續財政規劃，避免基隆重回高負債的老路。

市府說，目前財劃法明年中央補助款的狀況仍不明朗，市府僅能依暫估數編列，後續中央如額外補助不少於今年度歲入，市府不一定會實際舉債因應。

財政 基隆 財務

延伸閱讀

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰

為市府副發言人制交鋒！張顥瀚批坐領高薪 謝國樑反提張詐領案

張顥瀚批副發言人掛名 謝國樑反提詐領案掀波瀾

相關新聞

公教會館閒置10年變身社宅 北昌安居動土、花蓮三處社宅全面施工

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同今天動土的北昌安居，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」計畫明年底完成...

影／災難前兆？台東森林公園見蚯蚓大軍 專家：環境健康自然現象

台東市森林公園今天清晨竟上演「蚯蚓大軍」景象！數以萬計的蚯蚓突然冒出地面，密密麻麻鋪滿部分步道，讓一早前來運動的民眾和遊...

基隆市府明年總預算新增舉債22億 議員憂財務結構堪慮

基隆市議會今天聯席審查市府明年度總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，其中明年增加舉債22億元引發議員討論，議員指...

蘇澳煙波飯店30輛車泡水 自救會喊不想法院見、飯店再發聲澄清

宜蘭蘇澳日前暴雨大淹水，煙波飯店地下停車場30多輛車泡水，住客與車主組成自救會，今天質疑飯店防災系統出問題，要求業者主動...

跌倒或按鈕自動發送警訊 基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」

為提升獨居長者人身安全，基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版「穿戴式」跌倒自動通報設備，當遭遇意外事故發生時，可即時通知...

鹿野必逛新亮點！台東鹿野小舖今開張 農民直送好物

台東鹿野地區農會今天為全新的「鹿野農村社區小舖」舉行開張儀式，小巧溫暖的店面、結合在地文化的外觀設計，一亮相就吸引不少民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。