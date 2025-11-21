基隆市府明年總預算新增舉債22億 議員憂財務結構堪慮

基隆市議會今天聯席審查市府明年度總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，其中明年增加舉債22億元引發議員討論，議員指明年總舉債規模達到72億元，財務結構令人深感憂慮。市府說明中央目前對補助款處於變動狀態，明年是為弭平歲出與歲入暫時規畫舉債額度，還會依執行狀況而定。

基隆市政府主計處長賴慶純說，明年預算以年度施政重點必須優先實施，各機關經常業務須繼續辦理項目優先編列，教育科學文化支出79億餘元占30.61％，社會福利支出52億餘元占20.20％，一般政務支出51億餘元占19.73％。

市府財政處長謝妙蓮表示，明年歲入歲出短差22億元，將舉債支應，預估明年底1年以上公共債務餘額為72億餘元，占總預算金額的22.88％。

市議員陳冠羽說，明年預算案新增舉債高達22億元，明年度總舉債規模達到72億元，財務結構令人深感憂慮。根據主計處先前提供的資料，因中央政策調整、改由市庫支出的項目約11億餘元，加上明年度人事費增加約6300萬餘元，整體新增必要支出僅約17億餘元。市府卻規畫需舉債22億元，決策理由與實際需求明顯不符。

陳冠羽表示，更令人質疑的是，市長謝國樑過去多次公開承諾「嚴守財政紀律、不突破前市府舉債上限」。若市府真面臨無法避免的財務壓力，理應優先保障學生營養午餐、校舍改建、公車汰舊換新等公共重要項目，但這些項目卻未獲足額編列。同時，主計總處已多次說明，中央將於明年補回今年減少的17億元補助款，既然補助可望回補，市府為何仍急於擴大舉債？

陳冠羽指出，前市長林右昌卸任前已將基隆市負債降至67億元，如今市府在短時間內再度走向大幅舉債，令人擔憂財政紀律倒退。面對財政體質惡化的明確風險，謝市長有責任向市民清楚說明新增舉債22億元的具體用途與後續財政規劃，避免基隆重回高負債的老路。

市府說，目前財劃法明年中央補助款的狀況仍不明朗，市府僅能依暫估數編列，後續中央如額外補助不少於今年度歲入，市府不一定會實際舉債因應。