快訊

坤達當年閃兵「當然不知道」 柯佳嬿首露面有備而來：陪著他面對反省

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮第3處社會住宅「北昌安居」今天動土，基地位於閒置10年的公教會館舊址。住都中心表示，將興建2棟地上14層建物，提供套房、2房及3房型共373戶，設置托嬰跟日照中心，訂2029年完工。

「北昌安居」位於吉安鄉北昌村，規劃2棟地上14層、地下2層建物，有240戶14坪至16坪套房、93戶27坪2房型、38戶34坪3房型及身心障礙者社區居住單元2戶，地下室有150格汽車位及373個機車位。

國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮於動土典禮表示，住都中心向教育部承租基地興建社宅，與花蓮縣府討論後，引入托嬰中心、日照中心及小作所等社福據點，因應花蓮地震及風災頻傳，社宅有耐震標章。

柯茂榮說，花蓮自有住宅率近8成，考量外來工作人口不少，且地形狹長，從中南區到市區工作仍有租屋需求。

花蓮縣副縣長顏新章致詞表示，希望租金便宜點，最好能讓花蓮鄉親免費住。在地北昌村長劉文賢則擔心，社宅停車位數量不多，周邊停車問題會更嚴重。

柯茂榮會後接受媒體聯訪表示，租金會依花蓮家戶所得定價，「政府應該會虧很多」；北昌安居車位算多，且租戶使用機車比例較高，剩餘汽車位會開放附近民眾停放，統一管理。

中央在花蓮推動3處社宅，花蓮市「中美好室」126戶，預計明年底完工、「美崙安居」425戶預計2027年完工，連同「北昌安居」可提供924戶，只租不賣。

花蓮 車位 社宅

延伸閱讀

公教會館閒置10年變身社宅 北昌安居動土、花蓮三處社宅全面施工

暨大攜手埔里公所設日間照顧中心 融合教學實習

台積電效應推高房價嘉義青年望屋興嘆 社會住宅明年交屋成焦點

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

相關新聞

公教會館閒置10年變身社宅 北昌安居動土、花蓮三處社宅全面施工

國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同今天動土的北昌安居，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」計畫明年底完成...

影／災難前兆？台東森林公園見蚯蚓大軍 專家：環境健康自然現象

台東市森林公園今天清晨竟上演「蚯蚓大軍」景象！數以萬計的蚯蚓突然冒出地面，密密麻麻鋪滿部分步道，讓一早前來運動的民眾和遊...

基隆市府明年總預算新增舉債22億 議員憂財務結構堪慮

基隆市議會今天聯席審查市府明年度總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，其中明年增加舉債22億元引發議員討論，議員指...

蘇澳煙波飯店30輛車泡水 自救會喊不想法院見、飯店再發聲澄清

宜蘭蘇澳日前暴雨大淹水，煙波飯店地下停車場30多輛車泡水，住客與車主組成自救會，今天質疑飯店防災系統出問題，要求業者主動...

跌倒或按鈕自動發送警訊 基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」

為提升獨居長者人身安全，基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版「穿戴式」跌倒自動通報設備，當遭遇意外事故發生時，可即時通知...

鹿野必逛新亮點！台東鹿野小舖今開張 農民直送好物

台東鹿野地區農會今天為全新的「鹿野農村社區小舖」舉行開張儀式，小巧溫暖的店面、結合在地文化的外觀設計，一亮相就吸引不少民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。