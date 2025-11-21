快訊

跌倒或按鈕自動發送警訊 基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
跌倒或按鈕自動發送警訊，基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」。圖／ 社會處提供
跌倒或按鈕自動發送警訊，基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」。圖／ 社會處提供

為提升獨居長者人身安全，基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版「穿戴式」跌倒自動通報設備，當遭遇意外事故發生時，可即時通知緊急聯絡人，讓長者在家或外出時，得以及時獲得協助。

社會處表示，服務對象為設籍或實際居住於基隆市，年滿65歲以上的列冊獨居長者，備妥身分證及印章後，至戶籍所在地區公所社政課申請。審核通過後，市府將指派廠商主動與長輩聯繫，安排到府進行設備教學與使用說明，確保每位長者都能順利上手。

基隆市府社會處長楊玉欣說，截至今年10月底基隆65歲以上老人已逾7萬9000人，占總人口數比例21.76%，已正式邁入超高齡社會，獨居長者列冊人數已達到將近1900人。為預防獨居長輩於家中或外出時遭遇緊急狀況，而無法即時獲得協助而發生憾事，市府提供獨老免費配戴緊急救援通報設備，提升長者居家及出行安全。

楊玉欣表示，升級版的穿戴式設備具「跌倒自動偵測」與「緊急求救」功能，當系統偵測到長輩跌倒或自行按鈕求救，即可自動發送警示訊息至緊急連絡人手機，使長輩得以及時獲得協助。期盼藉由科技輔具，讓獨居長者在熟悉環境社區環境中健康安老，也讓家屬可更加安心。

跌倒或按鈕自動發送警訊，基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」。圖／ 社會處提供
跌倒或按鈕自動發送警訊，基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」。圖／ 社會處提供

獨居 基隆 長輩

跌倒或按鈕自動發送警訊 基隆獨老緊急救援升級「穿戴式」

為提升獨居長者人身安全，基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版「穿戴式」跌倒自動通報設備，當遭遇意外事故發生時，可即時通知...

