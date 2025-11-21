快訊

蘇澳煙波飯店30輛車泡水 自救會喊不想法院見、飯店再發聲澄清

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
蘇澳煙波飯店泡水車主及住客組成自救會，要求飯店主動聯繫溝通，強調「我們不想法院見」。圖／民眾提供
蘇澳煙波飯店泡水車主及住客組成自救會，要求飯店主動聯繫溝通，強調「我們不想法院見」。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳日前暴雨大淹水，煙波飯店地下停車場30多輛車泡水，住客與車主組成自救會，今天質疑飯店防災系統出問題，要求業者主動聯繫溝通、主管機關調查，「我們不想法院見」；飯店聲明，第一時間啟動防颱措施，已協助登記並主動聯繫保險公司，全力配合理賠與補償程序。消基金定下月3日召開調解會。

自救會今天由縣議員謝正信、律師葉家瑄陪同說明。住客邱先生說，11日看到宜蘭停班課，打電話到飯店確認狀況，獲回覆一切都還好，飯店也未告知可以免費取消訂房，基於對飯店的信任，才在颱風天入住。

住客陳先生表示，當時防水閘門明明已放下，仍有大量水灌入，閘門是被大水沖開，質疑材質或者施工、安裝有瑕疵，沙包數量嚴重不足，擺放也錯誤。

自救會指出，地下室開始淹水後，現場沒有任何封鎖線、警示線，沒有主管出面指揮，也沒有明確災SOP流程，混亂中有員工、住客被漂流物割傷或撞傷，要求主管機關介入，查清楚是否有制度性缺失，及法規是否不足。

「我們不想對簿公堂」，自救會向飯店喊話，打開溝通窗口主動聯繫，說明防災SOP，釐清事實也修補互信；謝正信希望飯店出面善後，也請縣府針對此案，提出因應。

煙波飯店今天聲明，均依法規每月進行消防及防災演練，也定期檢查設備，從未輕忽颱風警報或任何防災應變。當天第一時間啟動防颱應變措施，是大型漂流物撞開防水閘門及車道鐵捲門，才造成大水淹入地下室，並非閘門失靈或沙包堆法錯誤。

聲明指出，外界指稱飯店「未通知」、「未支援基本應急」、「不主動理賠」、「隱匿保險內容」都與事實不符。已由公證公司進行查勘、鑑定、估價，釐清責任歸屬。

飯店強調，住客退房當天都主動全額退還房費並提供交通接駁及車主每人3000 元交通補助，先行離館房客也盡速聯絡並提供慰問補償，目前沒有接獲住客受傷的通知。將以最透明、最負責任的方式處理後續，車主財損補償方案也會盡速擬定提供。

宜蘭縣議員謝正信（中）今天陪同自救會出面，要求主管機關調查，飯店主動聯繫釐溝通。圖／民眾提供
宜蘭縣議員謝正信（中）今天陪同自救會出面，要求主管機關調查，飯店主動聯繫釐溝通。圖／民眾提供
宜蘭縣議員謝正信（中）今天陪同自救會出面，要求主管機關調查，飯店主動聯繫釐溝通。圖／民眾提供
宜蘭縣議員謝正信（中）今天陪同自救會出面，要求主管機關調查，飯店主動聯繫釐溝通。圖／民眾提供

