花蓮縣府社團、歲時祭儀補助增3倍 議員批亂編

花蓮綠營議員質疑，新財劃法讓花蓮縣府有更多預算，卻沒用在刀口上，部落傳統祭儀、農會產銷班開會補助等預算暴增3倍以上，不如普發現金。花蓮縣長徐榛蔚說，政策有優先順序。

民進黨籍花蓮縣議員張美慧今天總質詢指出，花蓮縣府明年度預算亂編，春節福袋經費從新台幣21萬元增至200萬元、原民傳統祭儀補助從700萬元增加至2500萬元、農會產銷班會議補助40萬元新增至600萬元，質疑是否為特定目的編列。

張美慧表示，寺廟及宗教團體活動補助、夏戀嘉年華活動都比今年增加逾1000萬元預算，質疑出訪姐妹市等旅費高達上千萬元，「難道是幫將卸任的徐縣長辦畢業旅行嗎？」

張美慧認為，新增預算應用在提高學生營養午餐、農民農機具、肥料及保險補助，或增加生育津貼、生育補助，增加警消裝備、監視器及提高危險津貼等，很多地方都需要經費支持，卻沒編列預算內。

張美慧說，近年花蓮天災不斷，與其讓縣府浮編預算，或行政效率低無法妥善執行工程款項，不如將多出來的費用，在明年普發給縣民每人1萬元，可實質減輕生活負擔。

徐榛蔚答詢，財劃法修正後，首要推動基礎建設、教育社福政策，且花蓮縣府還有60多億元負債，議員的普發現金建議很好，若財政改善，普發現金或振興券都可行，政策推動及縣庫考量應有先後順序。

徐榛蔚解釋，對社團、產銷班等補助是全面性，沒有針對性，花蓮縣府會考慮比照中央推出農遊券、文化幣等振興方案，指定在花蓮運用，對花蓮幫助較大。