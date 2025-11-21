聽新聞
公教會館閒置10年變身社宅 北昌安居動土、花蓮三處社宅全面施工
國家住都中心在花蓮規畫3處共924戶社宅，連同今天動土的北昌安居，全數進入施工階段，最早動工的「中美好室」計畫明年底完成。花蓮自有房屋率近8成，是否還有社宅需求？住都中心表示，花蓮地形狹長，中南區民眾北上工作仍有租屋需求。
「北昌安居」基地位於吉安鄉自立路89巷旁，前身是閒置10年的公教會館，規畫興建兩棟地上14層、地下2層建物，有14到16坪套房型、約27坪的兩房型及約34坪的三房型，地下樓層規畫150個汽車位、373個機車位，一樓有托嬰中心、身心障礙者社區日照中心及作業設施、店鋪等，工程總經費20億9800萬元。
北昌村位於花蓮市、吉安鄉交界，近年人口持續成長，村長游文賢樂見社宅興建帶動地方繁榮，但憂心大量人口遷入，可能造成交通、停車問題，盼多闢停車位，提供社宅租戶甚至周邊居民使用；副縣長顏新章希望租金便宜些，最好能夠免費給花蓮鄉親住。
住都中心執行長柯茂榮說，北昌安居基地原是公教會館，住都中心向教育部承租建社宅，引入托嬰中心、日照中心、小作所等社福照顧措施，花蓮近年地震、風災頻繁，社宅也有耐震標章，讓居民住得安全舒適。
中央在花蓮推動三處社宅，花蓮市「中美好室」126戶、「美崙安居」425戶，中美好室計畫明年底完工，後年入住，「美崙安居」估2027年底完工，三個社宅共924戶，只租不賣。
花蓮自有住宅率將近8成，是否還有這麼多社宅需求？柯茂榮認為，花蓮外來工作的人口不少，且地形狹長，中南區豐濱、玉里、富里等鄉鎮民眾要到市區工作有一段距離，還是有租屋需求。
他說，社宅租金會依花蓮縣家戶所得定價，「北昌安居」停車位依建築技術規則設置，車位其實蠻多的，因社宅租戶使用機車比例較高，未來汽車位會對附近民眾開放，統一管理。
