鹿野必逛新亮點！台東鹿野小舖今開張 農民直送好物

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東鹿野地區農會今天為全新的「鹿野農村社區小舖」舉行開張儀式，小巧溫暖的店面、結合在地文化的外觀設計。圖／讀者提供
台東鹿野地區農會今天為全新的「鹿野農村社區小舖」舉行開張儀式，小巧溫暖的店面、結合在地文化的外觀設計。圖／讀者提供

台東鹿野地區農會今天為全新的「鹿野農村社區小舖」舉行開張儀式，小巧溫暖的店面、結合在地文化的外觀設計，一亮相就吸引不少民眾前來湊熱鬧。架上滿滿的農特產，更是全由農民親手耕作、具備有機或產銷履歷認證，讓人看了就想買回家。

農會總幹事陳正笙說，鹿野農村社區小舖最重要的理念，就是農民開心賣、消費者安心買。目前共有鹿野、延平兩地10位農友加入合作，商品琳瑯滿目，有機薑、有機梅子、小黑栗南瓜、蜂蜜、稻米、時令蔬果等，每一樣都來自友善土地、安心耕作的農田，品質農會親自把關，絕不馬虎。

農會理事長林俊宏補充，小舖不單只是買東西的地方，它更像是旅客抵達鹿野後，認識地方文化的第一站。農會希望透過小舖溫馨開放的陳設、友善的空間氛圍，把農特產的品牌形象提升，也讓農民的努力被更多人看見。

有趣的是，農會的農特產品行銷中心，其前身是一座公糧倉庫，如今活化再利用，加上新成立的社區小舖，等於替農民多開了一條新的銷售通路。今年全縣東各農會的農產品銷售額突破30億元，外界也期待鹿野這間小舖未來能成長為農民的直銷站，真正落實照顧農民、支持在地生活的使命。

架上滿滿的農特產，更是全由農民親手耕作、具備有機或產銷履歷認證，吸引不少民眾前來湊熱鬧選購。圖／讀者提供
架上滿滿的農特產，更是全由農民親手耕作、具備有機或產銷履歷認證，吸引不少民眾前來湊熱鬧選購。圖／讀者提供

農會 農民 產銷履歷

