78歲志工隊長張石堂2萬小時付出 「全職志工」成醫院最溫暖身影

衛福部立台東醫院有1位幾乎天天都能看見的熟悉身影，78歲志工隊長張石堂加入志工行列12年來，每天從早忙到下午，累積服務時數突破2萬小時，更是去年「金馨獎」得主之一，堪稱醫院最可靠的員工之一。

張石堂說，他會踏入志工行列，是因為當年陪家中長輩來就醫時，看見志工招募，便想著「既然常來，不如幫忙」，一路做至今。他說，院內志工工作包羅萬象，包括服務台、病例室、藥劑、檔案室與健檢中心，「就看他叫我們做什麼，就幫忙做什麼」。

他說，從引導病患、推輪椅，到協助送檢樣本都是日常。曾有病患一下車就暈倒，他得立刻推著輪椅或病床衝上前協助，緊急狀況雖然多，但來當志工目的就是盡量幫忙，做起來很快樂。

退休後，他覺得時間空著反而容易浪費，因此把志工當成生活重心。一開始做半天，看大家3小時就走，就把自己的時段延到整天。他笑說，久而久之，就變成「全職志工」。

志工隊大多為60、70歲以上的退休者。疫情期間人力一度驟減，張石堂卻從不缺席。身為隊長11年，他積極改善隊務，包括安排活動、提升制服品質、營造輕鬆氣氛，有時甚至自掏腰包買外套給志工，要讓大家沒有壓力，大家自然就會做得開心。

談到志工招募，他說門檻不高，只需完成一天基礎訓練與一天特殊訓練，如今還能線上學習，更為便利。雖然有些人怕醫院有病毒，但其實不用怕，能服務是一件很好的事。