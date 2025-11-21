影／災難前兆？台東森林公園見蚯蚓大軍 專家：環境健康自然現象
台東市森林公園今天清晨竟上演「蚯蚓大軍」景象！數以萬計的蚯蚓突然冒出地面，密密麻麻鋪滿部分步道，讓一早前來運動的民眾和遊客驚呼連連，有人當場嚇到停下腳步，不少人直呼「第一次看到這麼多蚯蚓，好可怕！」甚至有人擔心「是不是地震要來了」？
清晨6點多，森林公園步道仍帶著夜裡殘留的濕氣，潮濕的土壤散發泥土香。但就在晨光剛亮之際，大量蚯蚓像是得到某種訊號般陸續爬上步道，有的蠕動前行，有的停在地面，一整片彷彿「動起來的土路」，讓許多民眾看得目瞪口呆。
不少民眾第一時間以為是即將地震的徵兆，甚至有人拍照上網求解。但生態專家指出，這其實是環境良好下常見的自然現象，原因多半與夜間降雨、地表濕度高、土壤含氧量變化等因素有關。蚯蚓為避免窒息，會在潮濕時集體爬出地面透氣，好讓體表氧氣交換順利進行。
專家也說，蚯蚓大量出現不代表災難，而是土壤健康的象徵，表示森林公園的泥土富含有機質、微生物活躍，生態循環正常。
不過，面對突然滿地蠕動的蚯蚓，仍有不少民眾忍不住起雞皮疙瘩，有遊客笑說「雖然知道是好現象，但還是不敢踩過去」。園區管理單位提醒，若遇到類似情況，民眾可以稍微繞道，避免踩踏蚯蚓，也讓牠們能順利回到土壤中，持續替大自然「翻土、鬆土」，守護森林的健康。
