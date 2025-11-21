快訊

台東航空站機車停車場整修 機車暫挪計程車專用道…運將怨不便

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東航空站近期進行機車停車場整修工程，為讓施工順利推進並維持旅客停放機車的需求，航空站暫時將部分機車移至計程車排班專用道停放。記者尤聰光／攝影
台東航空站近期進行機車停車場整修工程，為讓施工順利推進並維持旅客停放機車的需求，航空站暫時將部分機車移至計程車排班專用道停放。記者尤聰光／攝影

台東航空站近期施工整修機車停車場，暫時將部分機車移至計程車排班專用道停放。對此，部分計程車司機認為原本順暢的排班動線受到影響，出入口因僅剩一處小缺口而顯得不便，擔心遇到連續假期人潮時將造成排班壅塞。

航空站表示，機車停車場整修已規畫多時，主要是因應機車使用量增加、動線需改善等需求。為確保施工區域安全，避免機車與施工單位互相干擾，只能先將部分機車移往鄰近區域暫停，目前這是最安全、最能兼顧旅客需求的方式，也是工程必須的調度。

有計程車司機表示，專用道本是計程車進出及排班的主要動線，如今被畫設為臨時機車停車區，等於縮減空間。「明明機車停車場位置就很多，只是拉封鎖線整理，不知道為什麼要把計程車道借給機車。」也有司機指出，若在旅客量較大的連假期間，計程車要進出恐怕需要更多時間。

航空站強調，計程車專用道僅部分區域被規畫為臨時機車停放區，已保留基本進出口，並將在尖峰時段加強引導，希望將影響降到最低。整體整修工程預計約1個月，完工後動線將更順暢、安全性也會提升。施工期間需要大家理解與配合，共體時艱。

站方指出，這段時間確實比較不方便，但完成後會讓旅客和司機都受惠。未來將持續觀察排班及動線狀況，若有必要也會再調整臨時措施。

雖然臨時停車安排造成部分不便，但多數旅客認為，只要工程能加速完成、改善整體停車品質，短暫調整是可以接受的。也有人表示，希望工程能如期完成，讓計程車與機車都能恢復正常動線。

航空站表示，機車停車場整體整修工程預計約1個月，將部分機車移往鄰近區域暫停，這是最安全、最能兼顧旅客需求的方式，也是工程必須的調度。記者尤聰光／攝影
航空站表示，機車停車場整體整修工程預計約1個月，將部分機車移往鄰近區域暫停，這是最安全、最能兼顧旅客需求的方式，也是工程必須的調度。記者尤聰光／攝影

計程車司機

