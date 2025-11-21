影／基隆六合街垃圾回收區大排長龍 路口秒數短車禍頻傳

基隆市環保局在六合街設置定點垃圾回收區，每天上午6到9時收取垃圾，很多信義區、仁愛區民眾丟垃圾，民眾反映東明路左轉六合街時秒數太短，與直行車車流交織易發生車禍，十分危險，盼調整秒數。市府交通處表示，會再評估。

六合街定點垃圾回收區很多信義區民眾一早上班時順便丟垃圾，使用率高，每天都大排長龍，仁愛區居民也會來丟，車流量很大，因有限時間，搶倒垃圾左轉車流卻險象環生，尤其每天上午8點半到9點間，路口常有機車族大包小包，載著垃圾要搶著左轉六合街去倒垃圾畫面，甚至還有闖紅燈情況。

民眾反映，因為東明路左團六合街紅綠燈秒數只有十多秒太短，導致左轉車輛與直行車容易發生車禍，不時有搶時間機車和直行車碰撞，致路口打結，還曾有看過機車騎士摔倒，垃圾散落一地。

議員陳宜昨會同市府交通處、智誠里長何希華、禮儀里長郭金德及信義區長陳盈宇等到場會勘，里長建議綠燈可延長，以減少車禍發生，維護路口車流安全。

市議員陳宜說，六合街垃圾車早上定點收垃圾，讓周邊里民方便丟垃圾，不過，因為秒數太短容易發生車禍，車流不是很順暢，希望交通處調整增加東明路左轉往六合街的秒數，讓動線更為完善。