機電軌道工程完成議價 基捷經費仍卡關

基隆捷運經費還卡在交通部審議，「機電系統及軌道統包工程」雖已完成議價，但採「保留決標」，待中央核定工程經費後就能開工。新北捷運局指出，盼中央加速審議，拚2033年完工。交通部鐵道局表示，全力協助，盡早函報行政院工程會審議。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站。新北捷運局指出，為讓後續主體工程能順利進場，新北、基隆市府先辦理SB19站址百福公園整治作業先期工程，本月公告招標，預計12月4日決標，工程經費約1億9839萬7312元。

捷運局指出，先期工程內容為降低主體工程施工時，對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響，包括捷運沿線植栽移植、擋土排樁、建物拆除、排水設施暨水土保持工程和景觀復舊等。

至於經費卡中央爭議，鐵道局昨表示，新北市政府原提報的基本設計工程經費審議報告書，總經費達1261.54億元，已逾行政院核定計畫總經費696.89億元，數次請市府檢視釐清經費調整原因及內容，是否有經費或期程調整必要，循序提報修正計畫。

鐵道局指出，市府11月5日提報第4次修正版報告書，鐵道局11月17日開會議協助釐清，將全力協助市府完成經費審議報告修正，盡早函報行政院工程會審議。

新北市捷運局表示，隨市場行情，以及車站比照汐東線樣式，從陽春型類似輕軌車站提升至中運量車站，並在部分站點設置跨越式天橋，價格才會增至1261億元，不過為加速審議，已經在第2次提報中央時降為綜合規劃核定的696億元內。

「不要再拖了。」新北市議員白珮茹批中央審查進度過慢，導致經費編列與物價脫節，工程成本節節上升，更可能造成包商承擔巨大風險與倒閉危機，這些經費計算都有公式，須快速審查、快速撥款。她呼籲中央正視地方需求，否則不排除再發動民眾前往中央抗議。

議員張錦豪肯定，市府願意先行發包、先動起來的態度，回應民意的重要一步，汐止居民長年忍受塞車，工程須在2033年前如期完成，中央、地方共同加速程序，讓進度不要再延宕。