「電桿叢林」影響通學安全 基隆市府協調遷移6根

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆西定國小前百公尺逾20根「電桿叢林」，上學尖峰打結，將內移6根。記者游明煌／攝影
基隆西定國小前百公尺逾20根「電桿叢林」，上學尖峰打結，將內移6根。記者游明煌／攝影

基隆西定國小前電桿林立，短短100公尺超過20根電線桿猶如電桿叢林，上下學交通尖峰時段造成公車、垃圾車及家長接送小孩的擁擠亂象，安全堪慮。昨相關單位會勘，台電同意27日起遷移6根電桿至人行道，騰出空間可妥善規畫，讓民眾及學生通行更安全。

因早年老舊社區及大型集合式住宅多，用電需求高，架設較多電線桿，西定國小校門口前短短100公尺超過20根電線桿，且多在路邊影響車輛通行視線，學校也未規畫家長接送區，只要上下學尖峰時間，人流、車流相當混亂也易碰撞。

有家長指出，因公車站牌、定點垃圾車和家長接送未分區塊，排隊倒垃圾、騎機車民眾排長龍，又與家長的汽機車交錯，每天上午7到8時都很混亂。

市府工務處昨會同台電、校方、區公所及市議員宋瑋莉、郭美秀、施偉政等會勘，研議改善方案。多名議員說，西定路路幅狹窄，電線桿太多如同「電桿叢林」，建議早日全線地下化，因人行道逾3公尺足夠寬敞，未地下化前建可往人行道遷移。

台電人員同意先將6根電線桿移到往人行道的40公分設施帶內，一來不影響行人通行，道路則可騰出空間讓垃圾車、公車停靠，並規畫家長接送區限時停車格，達到分區分流的目的。

市府工務處長簡翊哲表示，已協調請台電排除困難，將6根電桿遷移至人行道設施帶內，遷移工程27日預計2個工作日完成，遷移空出道路空間可配置家長接送區、定點垃圾車停放區及公車停靠區，整體改善方案預計年底完成。

