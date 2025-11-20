聽新聞
顧及尾牙及春節 宜蘭事業廚餘清運至明年2月底前處理費全免
因應非洲豬瘟之後禁止廚餘養豬，宜蘭縣目前餐飲、旅宿等事業廚餘於12月6日前仍由通過廚餘再利用檢核的畜牧場協助清運；自12月7日起，事業廚餘全面改由清除機構運送至利澤或三星有機廢棄物處理廠。縣府環保局為減輕轉換衝擊，今天宣布兩處處理廠受理的事業廚餘至明年2月28日前「免收處理費」。
為防範非洲豬瘟疫情並維護縣內養豬產業安全，宜蘭縣已全面禁止使用廚餘養豬，目前家戶廚餘仍由各鄉鎮市公所清潔隊垃圾車沿線回收不受影響，非家戶如餐廳、飯店等產生的事業廚餘依環境部公告，現況仍由廚餘再利用檢核通過的畜牧場協助清運事業廚餘至環保局指定地點處理。
環保局表示，依使用者付費原則，宜蘭非家戶產生的事業廚餘清除及處理費用需由業者自行負擔，但為降低業者因配合縣內廚餘禁止養豬政策，需另行委託清除業者（負擔清除費用）的經濟衝擊，並顧及年度尾牙及春節期間大量餐飲廚餘產出處理費用壓力，現有利澤有機廢棄物處理廠及三星有機廢棄物處理廠所處理的事業廚餘至明年2月28日前，不收取廚餘處理費用。相關問題可洽環保局03-9907755分機607、601。
