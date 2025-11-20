顧及尾牙及春節 宜蘭事業廚餘清運至明年2月底前處理費全免

因應非洲豬瘟之後禁止廚餘養豬，宜蘭縣目前餐飲、旅宿等事業廚餘於12月6日前仍由通過廚餘再利用檢核的畜牧場協助清運；自12月7日起，事業廚餘全面改由清除機構運送至利澤或三星有機廢棄物處理廠。縣府環保局為減輕轉換衝擊，今天宣布兩處處理廠受理的事業廚餘至明年2月28日前「免收處理費」。

為防範非洲豬瘟疫情並維護縣內養豬產業安全，宜蘭縣已全面禁止使用廚餘養豬，目前家戶廚餘仍由各鄉鎮市公所清潔隊垃圾車沿線回收不受影響，非家戶如餐廳、飯店等產生的事業廚餘依環境部公告，現況仍由廚餘再利用檢核通過的畜牧場協助清運事業廚餘至環保局指定地點處理。