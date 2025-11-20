聽新聞
宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園
宜蘭縣政府針對員山鄉大湖風景區投入大約1億元經費，進行4期工程改善工程，縣議員黃雯如今天質詢時關切何時能開放給遊客入園？縣府代理縣長林茂盛表示，一個景區的停車場很重要，因涉及私人土地要溝通，加上聯外道路及廁所，預計明年可以完工開放。
員山鄉大湖風景特定區是很多人的記憶，湧泉湖泊、魚蝦飛鳥，自然生態資源豐富，湖域屬於農田水利署宜蘭管理處管理，部分土地為員山鄉公所所有，面積約10公頃，是宜蘭縣第一個畫設的風景特定區，其間歷經農田水利會與承租業者官司糾紛後，縣府為提升縣內觀光發展，與農田署及鄉公所協商，由縣府爭取經費於民國109年整修開發。
縣政府5年來已投入將近1億元，完成4期工程包括入口廣場環境營造、環湖步道設施改善等，預計完工後不收門票，「還湖於民」，預計將成為宜蘭另外一處熱門景點，可以帶動員山鄉地方發展。
縣議員黃雯如今天在議會質詢，關切大湖風景區工程的開發進度，她說，原本有傳說今年底或明年初會完工，但現起來並不像要完工的樣子，現場還有木板及鋼筋等工程在進行，雜草荒蕪，這是員山鄉的重大建設，很多鄉親都在關心何時能夠開園？
代理縣長林茂盛表示，4期工程原本預訂10月完工，接著驗收，但後來考慮到一個工程完工後的停車場很重要，停車場涉及私人土地，現階段要與地主協調提供，此外還要有足夠寬的聯外道路與廁所，這些周邊的設施配合完善之後再對外開園，確定明年一定會以全新面貌對外開園，迎接遊客。
