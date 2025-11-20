聽新聞
基隆博愛停車場優化啟動 免費接駁車可接通市區各停車場
為優化基隆市公共停車設施，基隆市政府交通處表示，基隆廟口夜市旁的博愛地下停車場設備優化工程今天啟動，原有253席車位施工期間減少120席空間；交通處每周五至周日另規畫市區免費接駁車，路線行經東岸、信二、西三、六合等市區主要停車場，民眾可多利用。
交通處表示，博愛地下停車場停車11月24日起至明年1月23日將分區封閉施工，並採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口11月24日至12月23日管制，上午8時至晚間8時封閉愛一路出口，車輛皆由愛三路入口進出；第二階段出入口12月24日至明年1月23日管制，上午8時至晚間8時封閉愛三路入口，車輛由愛一路出口進出。
交通處說，博愛停車場車位共253席，施工期間將減少約120席，考量該停車場停車空間有限，建請民眾多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具前往或將車輛停放於信二立體停車場、東岸停車場及周邊民營停車場。
交通處副處長黃詩涵說，每周五至周日規畫市區免費接駁車，路線行經東岸（車位數604席）、信二（車位數512席）、西三（車位數484席）、六合（車位數492席）等停車場，時間為上午11時至晚間10時，班距約20分鐘，設有16處停靠站，方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。
交通處指出，東岸停車場11月14日已完成優化整修，博愛地下停車場為觀光旅遊重點停車場，因設備老舊，優化工程將全面更新軟硬體設施，導入智慧停車導引系統、影像辨識收費管理、安全監控設備與節能照明、整建廁所、環境整體美化與人車動線改善。
