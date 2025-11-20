快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆博愛停車場優化啟動 免費接駁車可接通市區各停車場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
交通處每周五至周日規畫市區免費接駁車，路線行經東岸、信二、西三、六合等市區主要停車場，民眾可多利用，圖為市區環狀線免費接駁專車路線圖。圖／交通處提供
交通處每周五至周日規畫市區免費接駁車，路線行經東岸、信二、西三、六合等市區主要停車場，民眾可多利用，圖為市區環狀線免費接駁專車路線圖。圖／交通處提供

為優化基隆市公共停車設施，基隆市政府交通處表示，基隆廟口夜市旁的博愛地下停車場設備優化工程今天啟動，原有253席車位施工期間減少120席空間；交通處每周五至周日另規畫市區免費接駁車，路線行經東岸、信二、西三、六合等市區主要停車場，民眾可多利用。

交通處表示，博愛地下停車場停車11月24日起至明年1月23日將分區封閉施工，並採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口11月24日至12月23日管制，上午8時至晚間8時封閉愛一路出口，車輛皆由愛三路入口進出；第二階段出入口12月24日至明年1月23日管制，上午8時至晚間8時封閉愛三路入口，車輛由愛一路出口進出。

交通處說，博愛停車場車位共253席，施工期間將減少約120席，考量該停車場停車空間有限，建請民眾多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具前往或將車輛停放於信二立體停車場、東岸停車場及周邊民營停車場。

交通處副處長黃詩涵說，每周五至周日規畫市區免費接駁車，路線行經東岸（車位數604席）、信二（車位數512席）、西三（車位數484席）、六合（車位數492席）等停車場，時間為上午11時至晚間10時，班距約20分鐘，設有16處停靠站，方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。

交通處指出，東岸停車場11月14日已完成優化整修，博愛地下停車場為觀光旅遊重點停車場，因設備老舊，優化工程將全面更新軟硬體設施，導入智慧停車導引系統、影像辨識收費管理、安全監控設備與節能照明、整建廁所、環境整體美化與人車動線改善。

停車場 車位 基隆
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北板橋溪北公園地下停車場啟用 免費停車一個月

台東偏鄉醫師遞辭呈...達仁鄉親喊「不能沒醫師」 衛生局喊放心

影／台中男基隆失踪監視器查出墜田寮河 連夜搜救中

基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰

相關新聞

基隆捷運議價完成...經費還卡在中央 先期工程本月開跑

基隆捷運基本設計經費還卡在交通部審議，新北市府已與廠商完成議價保留決標，只待中央核定經費後就能決標動工。等待期間，新北市...

光復「超人村長」救災操勞過度倒下...數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

「大家說爸爸是超人，但是他也會累」，花蓮光復鄉大馬村長王梓安救災表現廣受肯定，女兒王湘惠昨在社群網路透露，王梓安因過度操...

宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園

宜蘭縣政府針對員山鄉大湖風景區投入大約1億元經費，進行4期工程改善工程，縣議員黃雯如今天質詢時關切何時能開放給遊客入園？...

基隆博愛停車場優化啟動 免費接駁車可接通市區各停車場

為優化基隆市公共停車設施，基隆市政府交通處表示，基隆廟口夜市旁的博愛地下停車場設備優化工程今天啟動，原有253席車位施工...

議員質疑地方、中央補助蘇澳水患受災戶不同調 宜蘭縣政府回應了

宜蘭蘇澳鎮1111水患，造成3000多戶淹水，縣政府依法補助淹水50公分以上受災戶，每戶1萬元，縣議員陳文昌及楊弘旻今天...

花蓮明年健保補助擴大65歲以上 議員建議18歲以下納入

花蓮縣政府明年將把健保補助門檻擴大到65歲以上長者，縣議員楊華美認為，18歲以下才是真正沒有經濟能力的一群人，建議0到1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。