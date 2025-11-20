議員質疑地方、中央補助蘇澳水患受災戶不同調 宜蘭縣政府回應了

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
楊弘旻議員要求放寬水災財損證明認定，若隔壁戶有淹水，應可推論比照。圖／翻攝自議會直播系統
宜蘭蘇澳鎮1111水患，造成3000多戶淹水，縣政府依法補助淹水50公分以上受災戶，每戶1萬元，縣議員陳文昌及楊弘旻今天質詢時要求縣政府比照中央調高補助受災戶，並且立即受理收件。代理縣長林茂盛表示，中央依法可以提高，但宜蘭最高補助就是1萬元。

鳳凰颱風造成蘇澳鎮淹水災情慘重，縣版水災補助專案17日公布，淹水50公分以上且有實際居住者具備申請資格，通過審查，宜蘭縣政府會每戶1萬元。

行政院接著在18日公布救助方案分成三級距，把規定的水深達50公分的門檻往下調，淹水30公分以上未滿50公分，救助1萬元；淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元；淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元。

縣議員陳文昌表示，中央把淹水補助標準調降到30公分，而且把補助金額調高，包括救助及財損最高可以到10萬元。中央是依照經濟部水利署「水災災害救助類及標準」補助，該法第10條規定「直轄市、縣市政府經衡酌財政情形，得發給本標準災害救助種類以外之災害救助金」。

他說，既然可以「衡酌」，請要求縣政府比照中央，調高補助額度。

楊弘旻議員表示，之前0728水患，嘉義縣對於淹水50公分以下至30公分也有給5000元補助，為何其他縣市可以補助50公分以下，宜蘭卻不可以？此外，民眾救災時未必有拍照留存，提出財損證明有困難，政府應予放寬認定，若隔壁戶有淹水，應可推論比照。

縣政府代理縣長林茂盛表示，水災災害救助類及標準第11條規定「水災災害特別嚴重，經中央災害防救業務主管機關報行政院核定者，得酌增救助、補助」。這指的是中央災害防救業務主管機關，也就是經濟部水利署可以提出經行政院同意增加補助，並不是地方政府。

縣政府表示，中央的水災災害救助類及標準規定，淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，可以放寬，宜蘭縣災害救助金核發標準是水災補助1萬元。

議員質疑縣政府與中央對於補助蘇澳水患受災戶不同標準，宜蘭縣政府表示，一切依法辦理。本報資料照
縣議員陳文昌要求宜蘭縣政府提高對淹水受災戶補助；但縣府說，依法最高就是50公分以上補助1萬元。圖／翻攝自議會直播系統
淹水 災害 行政院
