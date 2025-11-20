基隆捷運議價完成...經費還卡在中央 先期工程本月開跑

基隆捷運基本設計經費還卡在交通部審議，新北市府已與廠商完成議價保留決標，只待中央核定經費後就能決標動工。等待期間，新北市府與基隆市府本月先啟動「基隆捷運先期工程」，辦理SB19站址百福公園擋土牆整治作業，並針對沿線周邊植栽移植、擋土排樁、建物拆除、整地開挖、排水設施暨水土保持工程、景觀復舊等，拚基隆捷運能在2033年完工。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，第一階段路線由SB22站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段的SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入台鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31。

新北市捷運局指出，已動工的汐東捷運將與基隆捷運採「一車到底」營運服務，過去捷運系統辦理後續路網擴充及延伸案例，在採購較具相容性機電系統時，常受制於原廠商不合理報價，故汐東捷運招標時，即依「採購法」規定將基隆捷運機電系統納入後續擴充範圍。

換句話說，基隆捷運工程這次採限制性招標，市府只需跟汐東捷運廠商在預算307億內與廠商議價即可保留決標，捷運局長李政安表示，新北市府現已與廠商完成議價，經費都在預算內，只要中央基本設計工程經費審議核定，即可決標並動工。

新北市捷運局指出，為讓後續主體工程能順利進場，新北市府與基隆市政府合作，將先行辦理SB19站址百福公園整治作業，以降低主體工程施工時對使用百福公園及基隆市實踐路兩側對市民影響，先期工程內容還包括捷運沿線植栽移植、擋土排樁、建物拆除、整地開挖、排水設施暨水土保持工程、景觀復舊等。

先期工程在本月公告招標，預計12月4日決標，工程經費約1億9839萬7312元。

新北市捷運局指出，基隆捷運基本設計經費審議已在今年11月5日第四次回復交通部審查意見，期待能盡速轉工程會審議通過，以符合行政院核定建設期程。

「不要再拖。」新北市議員白珮茹批評，中央審查進度過慢，導致經費編列與物價脫節，工程成本節節上升，更可能造成包商承擔巨大風險與倒閉危機，這些經費計算都有公式，須快速審查、快速撥款，她更呼籲立法院「要硬起來」，讓中央正視地方需求，否則不排除再發動民眾前往中央抗議。

白珮茹說，基隆捷運、民生汐止線等軌道路網對北北基生活圈至關重要，且地方要承擔後續經營壓力，若各路線完工時間落差過大，效益將被削弱，工程一起推、一起通車，才能真正帶動區域發展。