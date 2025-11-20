花蓮明年健保補助擴大65歲以上 議員建議18歲以下納入

花蓮縣政府明年將把健保補助門檻擴大到65歲以上長者，縣議員楊華美認為，18歲以下才是真正沒有經濟能力的一群人，建議0到18歲縣民納入全額補助；縣府表示，施政有優先順序，考量降低家庭整體支出，才決定65歲以上全面補助。

縣府上月底公告修正老人健保自付保險費補助作業規定，明年1月1日生效。預計明年起擴大到65歲以上全面補助健保費，預算約4億6000萬元，比原本僅補助85歲以上，一年多出4億1000萬元。

無黨籍縣議員楊華美今天質詢指出，許多65歲以上長者早已享有免稅優惠、或領取生活津貼，有些仍在職工作，「這群人真的需要政府補助幾百塊健保費嗎？」

她認為，18歲以下的孩子沒有收入、沒有投保自主權，多數以眷屬依附方式投保，成為年輕家庭的固定支出，如果預算能轉向孩子，可實質減輕家長經濟壓力，社會效益更。

楊華美統計縣內0到18歲縣民4萬3949人，約佔14%，應全額補助健保費，要求縣府召開公聽會，邀請專家學者及公民提供意見，討論題目也要納入65歲以上健保補助的可行性與必要性。

此外，六都與中央補助都有排富，即便有排富，實務上仍有爭議，但花蓮卻是普發，補助範圍也比中央大。她認為，縣府應更精準、謹慎使用健保資源，確保真正需要的人獲得實際幫助。

社會處長陳加富說，政府須全面整體照顧民眾，但施政有優先順序，花蓮產業不發達，家戶所得低於六都，這幾年社會處推出各項福利政策都盡量不排富，就是希望降低家庭總支出的負荷。

陳加富說，健保補助對象，各方面的民意都有提出要求和陳情，當初規畫擴大補助，也都有納入思考，行政成本也是考量之一，在整體規畫並考量優先順序後，決定補助65歲以上長者。