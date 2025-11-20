快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮明年健保補助擴大65歲以上 議員建議18歲以下納入

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員楊華美建議，擴大健保補助也要納入0到18歲族群。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員楊華美建議，擴大健保補助也要納入0到18歲族群。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府明年將把健保補助門檻擴大到65歲以上長者，縣議員楊華美認為，18歲以下才是真正沒有經濟能力的一群人，建議0到18歲縣民納入全額補助；縣府表示，施政有優先順序，考量降低家庭整體支出，才決定65歲以上全面補助。

縣府上月底公告修正老人健保自付保險費補助作業規定，明年1月1日生效。預計明年起擴大到65歲以上全面補助健保費，預算約4億6000萬元，比原本僅補助85歲以上，一年多出4億1000萬元。

無黨籍縣議員楊華美今天質詢指出，許多65歲以上長者早已享有免稅優惠、或領取生活津貼，有些仍在職工作，「這群人真的需要政府補助幾百塊健保費嗎？」

她認為，18歲以下的孩子沒有收入、沒有投保自主權，多數以眷屬依附方式投保，成為年輕家庭的固定支出，如果預算能轉向孩子，可實質減輕家長經濟壓力，社會效益更。

楊華美統計縣內0到18歲縣民4萬3949人，約佔14%，應全額補助健保費，要求縣府召開公聽會，邀請專家學者及公民提供意見，討論題目也要納入65歲以上健保補助的可行性與必要性。

此外，六都與中央補助都有排富，即便有排富，實務上仍有爭議，但花蓮卻是普發，補助範圍也比中央大。她認為，縣府應更精準、謹慎使用健保資源，確保真正需要的人獲得實際幫助。

社會處長陳加富說，政府須全面整體照顧民眾，但施政有優先順序，花蓮產業不發達，家戶所得低於六都，這幾年社會處推出各項福利政策都盡量不排富，就是希望降低家庭總支出的負荷。

陳加富說，健保補助對象，各方面的民意都有提出要求和陳情，當初規畫擴大補助，也都有納入思考，行政成本也是考量之一，在整體規畫並考量優先順序後，決定補助65歲以上長者。

健保 花蓮縣政府 保費
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

確定不漲了！115年健保費維持5.17% 民眾荷包鬆口氣

花蓮捨身救人兩青年紀念碑遭破壞 警方啟動偵辦議員籲盡速修復

基隆災害救助金限設籍 謝國樑：花蓮經驗將修法比照雙北具彈性

相關新聞

基隆捷運議價完成...經費還卡在中央 先期工程本月開跑

基隆捷運基本設計經費還卡在交通部審議，新北市府已與廠商完成議價保留決標，只待中央核定經費後就能決標動工。等待期間，新北市...

光復「超人村長」救災操勞過度倒下...數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

「大家說爸爸是超人，但是他也會累」，花蓮光復鄉大馬村長王梓安救災表現廣受肯定，女兒王湘惠昨在社群網路透露，王梓安因過度操...

台東偏鄉醫師遞辭呈...達仁鄉親喊「不能沒醫師」 衛生局喊放心

台東縣達仁鄉衛所專任醫師傳出遞出辭呈，鄉親憂慮「空窗期」恐無醫師看診。衛生局表示，已積極向中央爭取人力，並採多元醫療管道...

議員質疑地方、中央補助蘇澳水患受災戶不同調 宜蘭縣政府回應了

宜蘭蘇澳鎮1111水患，造成3000多戶淹水，縣政府依法補助淹水50公分以上受災戶，每戶1萬元，縣議員陳文昌及楊弘旻今天...

花蓮明年健保補助擴大65歲以上 議員建議18歲以下納入

花蓮縣政府明年將把健保補助門檻擴大到65歲以上長者，縣議員楊華美認為，18歲以下才是真正沒有經濟能力的一群人，建議0到1...

收支難打平！台東3座警光山莊成負擔 議員促改委外或在地合作

台東縣擁有知本、利稻及綠島等3處警光山莊，提供警察人員、警眷及一般民眾住宿休憩使用。然而多年來經營成效並不理想，不是虧損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。