台東偏鄉醫師遞辭呈...達仁鄉親喊「不能沒醫師」 衛生局喊放心

台東縣達仁鄉衛所專任醫師傳出遞出辭呈，鄉親憂慮「空窗期」恐無醫師看診。衛生局表示，已積極向中央爭取人力，並採多元醫療管道支援協助衛生所，民眾大可放心，不會無醫師可看的窘境。

衛生局表示，該專任醫師因個人生涯規畫已遞出辭呈，預計做到這個月中止。在新醫師接任前，會有有其他衛所及高雄支援醫師進駐，另也有IDS山地巡迴醫療看診，維持全鄉的醫療運作。

達仁鄉地處台東最南端，居民若是要到市區大醫院就醫，必須花費超過1小時的車程，相當不便，而地方的衛生所就顯得格外重要，如今卻傳出月中將無醫師的消息，引起許多居民表達擔憂。

「我們這裡離市區那麼遠，哪可能說生病就跑出去看醫生？」有部落長輩直言，部落裡多是老人家，3高慢性病、抽血、拿藥都靠衛生所，醫師沒在，連小感冒、傷口處理都不知道找誰。

另也有居民說，「我們不像市區，10分鐘就有診所，這裡要出去一趟，開車也要半天。真的很怕哪天突然不舒服，跑出門還沒到，就先累倒了」。

衛生局強調，「民眾大可放心，不會出現無醫師可看的情況」。偏鄉醫療是縣府最重視的公共服務之一，尤其達仁鄉地理位置偏遠、人口結構以長者與原住民族為主，醫療需求不能有任何空白。

並將持續與衛生所密切合作，確保看診服務維持穩定，並加速新任醫師的聘任流程，盡力縮短空窗期。若民眾近期有例行慢性病領藥需求，可提前詢問衛生所排程。