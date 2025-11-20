收支難打平！台東3座警光山莊成負擔 議員促改委外或在地合作

台東縣擁有知本、利稻及綠島等3處警光山莊，提供警察人員、警眷及一般民眾住宿休憩使用。然而多年來經營成效並不理想，不是虧損，就是僅能勉強打平，警局仍需每年編列維運預算，因此引起多位議員在預算審查時關注，呼籲檢討營運模式，避免浪費有限的公部門資源。

縣議員簡維國指出，今年警光山莊帳面上雖列出約30餘萬元盈餘，但若扣除折舊與設備改善費，其實仍是虧損狀態。他認為，警局應先釐清主要客群定位，再制定吸引旅客的策略，而非一味投入預算維持現況。此外，他也建議應全面評估委外經營，讓警局同時負責住宿管理、編預算又要維修設施，真的太為難了。他強調，委外可望降低營運成本，並活化場域效益。

議員楊清順則進一步指出，警光山莊年度收入約300萬元，但光是支出就超過400多萬元，且今年還另編300多萬元做設備汰換，顯示支出遠高於收入。他直言，警察必須專注在治安與公安業務上，並不適合經營旅宿產業，因此建議可將管理權交由其他更具資源或專業的局處。

議員董昌華與張全馨嵐也表示，警力長期不足，卻還要投入人力管理警光山莊，等於額外增加負擔。他們建議，可朝委外方向規劃，或與在地部落、社區合作，打造地方特色旅宿，讓山莊轉型成兼具社區共好與觀光功能的場域，創造雙贏。

對此，警察局長蔡燕明回應，警光山莊目前主要入住者仍以警眷、退役及現役員警為主，也有部分一般民眾選擇住宿。警局一直努力維持環境與設施的妥善率，希望吸引更多旅客入住、逐步達到收支平衡。他也坦言，3處山莊多已使用多年，設備老舊，因此需要編列設備改善費用，以提升住宿品質與安全性。

蔡燕明表示，未來將持續檢視警光山莊的營運效益，並納入議員建議，研議更適合的經營管理模式。