快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

聽新聞
0:00 / 0:00

收支難打平！台東3座警光山莊成負擔 議員促改委外或在地合作

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣擁有知本、利稻及綠島等3處警光山莊，提供警察人員、警眷及一般民眾住宿休憩使用，然而多年來經營成效並不理想。記者尤聰光／攝影
台東縣擁有知本、利稻及綠島等3處警光山莊，提供警察人員、警眷及一般民眾住宿休憩使用，然而多年來經營成效並不理想。記者尤聰光／攝影

台東縣擁有知本、利稻及綠島等3處警光山莊，提供警察人員、警眷及一般民眾住宿休憩使用。然而多年來經營成效並不理想，不是虧損，就是僅能勉強打平，警局仍需每年編列維運預算，因此引起多位議員在預算審查時關注，呼籲檢討營運模式，避免浪費有限的公部門資源。

縣議員簡維國指出，今年警光山莊帳面上雖列出約30餘萬元盈餘，但若扣除折舊與設備改善費，其實仍是虧損狀態。他認為，警局應先釐清主要客群定位，再制定吸引旅客的策略，而非一味投入預算維持現況。此外，他也建議應全面評估委外經營，讓警局同時負責住宿管理、編預算又要維修設施，真的太為難了。他強調，委外可望降低營運成本，並活化場域效益。

議員楊清順則進一步指出，警光山莊年度收入約300萬元，但光是支出就超過400多萬元，且今年還另編300多萬元做設備汰換，顯示支出遠高於收入。他直言，警察必須專注在治安與公安業務上，並不適合經營旅宿產業，因此建議可將管理權交由其他更具資源或專業的局處。

議員董昌華與張全馨嵐也表示，警力長期不足，卻還要投入人力管理警光山莊，等於額外增加負擔。他們建議，可朝委外方向規劃，或與在地部落、社區合作，打造地方特色旅宿，讓山莊轉型成兼具社區共好與觀光功能的場域，創造雙贏。

對此，警察局長蔡燕明回應，警光山莊目前主要入住者仍以警眷、退役及現役員警為主，也有部分一般民眾選擇住宿。警局一直努力維持環境與設施的妥善率，希望吸引更多旅客入住、逐步達到收支平衡。他也坦言，3處山莊多已使用多年，設備老舊，因此需要編列設備改善費用，以提升住宿品質與安全性。

蔡燕明表示，未來將持續檢視警光山莊的營運效益，並納入議員建議，研議更適合的經營管理模式。

議員 住宿 警察
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰來襲…2邊坡坍方 南橫公路台東向陽至利稻道路封閉

南迴30公里狂設10支測速桿！議員怒批：低速限是「趕跑遊客」主因

台東知本路機車自撞花圃 騎士頭部重創OHCA送醫搶救

台東75歲婦過馬路遭撞飛30公尺 送醫搶救仍不治

相關新聞

光復「超人村長」救災操勞過度倒下...數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

「大家說爸爸是超人，但是他也會累」，花蓮光復鄉大馬村長王梓安救災表現廣受肯定，女兒王湘惠昨在社群網路透露，王梓安因過度操...

收支難打平！台東3座警光山莊成負擔 議員促改委外或在地合作

台東縣擁有知本、利稻及綠島等3處警光山莊，提供警察人員、警眷及一般民眾住宿休憩使用。然而多年來經營成效並不理想，不是虧損...

老樹倒砸破遮雨棚 基隆2年3起

基隆安樂區崇德路40巷一棵逾50年老樹日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚，國產署與安樂區公所到場處理，先鋸斷樹幹減輕壓...

廣角鏡／花蓮出土陶片 研判靜浦文化

花蓮縣吉安鄉仁里五街一處民宅整建工程月初挖到泛黃人骨，文化局考古人員到場調查，撿到兩片陶片，判斷屬於距今約800年的靜浦...

基隆災助金 將修法不限設籍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，不少災民未設籍，容易衍生紛爭。基隆民代指，基隆現行災害救助金要求災民限設籍基隆，萬一...

廣角鏡／災後台東沿岸 漂流木障礙賽

鳳凰颱風在台東沿海掀起高達6公尺大浪，大量漂流木被拍打上岸，颱風過後逾1周，漂流木仍未完全清除，影響遊客動線及安全，縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。