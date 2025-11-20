光復「超人村長」救災操勞過度倒下...數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

「大家說爸爸是超人，但是他也會累」，花蓮光復鄉大馬村長王梓安救災表現廣受肯定，女兒王湘惠昨在社群網路透露，王梓安因過度操勞，已到醫院開刀，貼文下方超過4萬網友為他加油打氣。王湘惠今天受訪表示，手術已經順利完成，狀況穩定，感謝網友集氣，讓她非常意外也很感動。

光復鄉9月發生馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩洪患，災害發生前，王梓安多次挨家挨戶勸導，也透過廣播呼籲村民撤離，溢流後再次電話通知收容所村民撤離，非常盡心盡力，也因他的積極及勇於任事，大馬村沒有人傷亡，救災表現深獲肯定，被譽為「救了全村的男人」。

災後重建工作繁重，王梓安仍然全心投入，56天無法好好休息，也因過度操勞，「超人村長」倒下了。

他的女兒王湘惠是國內知名的足球好手，目前人在國外踢聯賽，無法陪伴父親，內心焦急，在社群網路發文透露父親將動手術的消息，她表示，「最擔心的事，還是發生了，大家說爸爸是超人，但是他也會累，災後第 56 天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升。我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」「災情時間，我的父母卻從未離開過村落。」

她今天受訪時說，父親原本身體很好，不太會發燒，但救災期間每天都有忙不完的事，一直在非常高壓的狀態下，造成身體不舒服，但但父親心想要為村民處理事情，不能夠離開家裡那麼遠，就一直忍。

她說，直到前天發燒，肚子痛、吃不下，父親才就近到瑞穗的診所看病，診所醫師提醒狀況不太好，要到大醫院，昨天父親狀況沒好轉，診所醫師也打電話詢問狀況，父親才決定到花蓮看醫生，由母親駕車繞193線，慢慢開到花蓮慈濟醫院掛急診，並決定要馬上動手術。

王湘惠表示，父親是肝臟發炎，昨天膽的部分已動手術，開完刀狀況穩定，後續肝臟還要再作檢查。對於網友湧入她的貼文留言加油打氣，她說網友那麼關心她的父親，讓她非常意外，更是感動，不過覺得父親現在真的是需要休息了。 花蓮光復鄉大馬村長王梓安救災盡心盡力，被譽為「救了全村的男人」，近日因操勞過度發燒做手術，數萬網友為他集氣。圖／王湘惠提供