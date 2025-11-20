基隆災助金 將修法不限設籍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，不少災民未設籍，容易衍生紛爭。基隆民代指，基隆現行災害救助金要求災民限設籍基隆，萬一發生災情時，恐無法讓災民得到幫助。市長謝國樑說，花蓮經驗基隆感同身受，將修法比照雙北更具彈性。

「基隆市天然災害救助金核發辦法」條文規定，災前未設籍基隆且未居住於受災損毀住屋者，不予發給。「新北市天然災害救助金核發辦法」適用對象為中華民國國民，以及國民的配偶為台灣地區無戶籍國民、外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，已在台灣地區合法居留並共同生活者。

市議員張之豪昨質詢指出，基隆災害救助金辦法規定，只限制發給設籍基隆的民眾，依花蓮經驗，有些災民並未設籍，後續補助易衍生紛爭。基隆萬一有災情時，若有民眾實際受災，因戶籍不在基隆，就無法獲得害救助金補助，將出現不公平。

張之豪說，新北市的相關規定，在認定上具有更高彈性，不限制戶籍必須設在新北市，受災戶不是中華民國國籍，也一樣可取得災害救助金，基隆應參考新北作法。

謝國樑表示，基隆市災害救助金發放辦法的確不夠彈性，將檢討基隆的補助規範，已指示社會處參考雙北的補助機制，年底前修法送市政會議討論。