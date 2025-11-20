聽新聞
老樹倒砸破遮雨棚 基隆2年3起

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆安樂區崇德路40巷有一棵逾50年老樹，日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚。記者游明煌／翻攝
基隆安樂區崇德路40巷有一棵逾50年老樹，日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚。記者游明煌／翻攝

基隆安樂區崇德路40巷一棵逾50年老樹日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚，國產署與安樂區公所到場處理，先鋸斷樹幹減輕壓力，此案是永康里2年內第3起老樹傾倒意外，安全問題引發重視。

市議員吳驊珈說，安樂區很多山坡都有老樹問題，近年發生多起傾倒事件，老樹愈長愈高、愈來愈大，老樹修剪時就要注意樹木狀況，日前傾倒的老樹周邊空間狹小，影響通行。

永康里長陳銘坤表示，永康社區2年內有3起老樹倒塌，里內土地多為國有地，老樹至少10多棵，尚有7到8棵需要處理，國有地處理通常只是修剪，且很久修理一次，希望國產署重視老樹傾倒危害安全的問題，加強管理維護。

居民說，距傾倒老樹20多公尺邊坡，還有一棵在民宅旁的老樹，也有傾倒危險，樹幹很粗，擔心大雨來會撐不住重量。

另，余姓外送員本月11日騎機車行經區麥金路三巷時，因大雨積水覆蓋坑洞，跌落坑洞摔車死亡，家屬貼網請求民眾提供行車紀錄器，釐清撞擊經過。議員昨質疑這條私有土地道路欠缺維管造成坑洞害命。市長謝國樑表示，私人道路發生人命危害安全，十分遺憾，會盡快納入公共安全機制處理。

吳驊珈說，麥金路三巷坑洞多，呼籲市府應納入與公共利益有關的道路公共安全委員會處理。

國產署 國有地 謝國樑
