基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰

中央社／ 基隆19日電

基隆市亂丟垃圾罰鍰已提高至新台幣3600元，市議員陳軍佐今天質詢時播放影片，指環保局所屬天外天垃圾資源回收（焚化）廠散布垃圾。市長謝國樑說，會盡快開罰

民進黨基隆市議員陳軍佐在施政總質詢播放一段影片，內容顯示天外天垃圾資源回收（焚化）廠空地及周邊道路散布垃圾，詢問謝國樑該對誰開罰，今天會開單嗎。

謝國樑說，該開單就開單，會盡快開單，「來，環保局，你（環保局）自己要被處罰，又是主管機關，麻煩說明」。

基隆市環保局長馬仲豪表示，天外天垃圾資源回收（焚化）廠正在施工，承包商將垃圾暫置在此，近期可能受到風雨沖刷而散落，已函文承包商要求月底前完工，完工後將垃圾運至回收（焚化）廠。

陳軍佐追問，是對承包商開罰嗎，謝國樑說，處罰對象請議員給點空間，交由專業判斷，反正一定要處罰。

環保局長 謝國樑 開罰 基隆
