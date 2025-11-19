基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰
基隆市亂丟垃圾罰鍰已提高至新台幣3600元，市議員陳軍佐今天質詢時播放影片，指環保局所屬天外天垃圾資源回收（焚化）廠散布垃圾。市長謝國樑說，會盡快開罰。
民進黨基隆市議員陳軍佐在施政總質詢播放一段影片，內容顯示天外天垃圾資源回收（焚化）廠空地及周邊道路散布垃圾，詢問謝國樑該對誰開罰，今天會開單嗎。
謝國樑說，該開單就開單，會盡快開單，「來，環保局，你（環保局）自己要被處罰，又是主管機關，麻煩說明」。
基隆市環保局長馬仲豪表示，天外天垃圾資源回收（焚化）廠正在施工，承包商將垃圾暫置在此，近期可能受到風雨沖刷而散落，已函文承包商要求月底前完工，完工後將垃圾運至回收（焚化）廠。
陳軍佐追問，是對承包商開罰嗎，謝國樑說，處罰對象請議員給點空間，交由專業判斷，反正一定要處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言